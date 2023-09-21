"Перевезення тварин": в Одесі жінка замовила таксі для нетверезих чоловіка та сина (відео)

Таксист назвав цей випадок "класною фішкою" і похвалив винахідливість містянки.

В Одесі жінка викликала до свого будинку таксі з приміткою "перевезення тварин". Після того, як авто прибуло, вона розстелила підстілку в салоні і завантажила туди своїх нетверезого чоловіка і сина. Історію в мережі розповів таксист, який прибув на виклик.

За словами чоловіка, він взяв замовлення, в якому замовник зазначив, що потребує авто з опцією "перевезення тварин". Коли таксист під'їхав на місце, до нього вийшла жінка і запитала: "У вас є що підстелити?". Чоловік дав ствердну відповідь, оскільки був готовий до такого роду замовлення і для тварин мав у багажнику спеціальну ковдру.

Яким же було здивування водія, коли замість очікуваної тварини жінка виволокла на вулицю нетверезих чоловіка і сина. Главу родини буквально винесли з будинку як колоду і вклали у салон. Син додибав до авто своїми силами.

Історія насмішила водія, він назвав такий хід жінки "класною фішкою" і вирішив поділитися нею з одеситами.

Нагадаємо, що два танкери зіткнулися на річці Лєна в Іркутській області. Капітан одного з них був п'яний.

Раніше повідомлялося, що нетверезий водій спробував надурити патрульних і помінявся місцями зі своїм собакою.