Діапазон тестера виявився замалим: в Україні спіймали рекордсмена серед п'яних водіїв

У Тернополі патрульні зупинили авто, водій якого здавався нетверезим. Однак результат перевірки здивував правоохоронців — кількість проміле в крові порушника виявилась занадто великою для приладу.

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В українському Тернополі зупинили водія, стан сп’яніння якого виявився занадто сильним для алкотестера. Деталями інциденту 14 серпня поділилась пресслужба патрульної поліції в Тернопільській області.

Патрульні зупинили через порушення правил дорожнього руху автівку Fiat. Під час спілкування з водієм інспектори виявили у нього явні ознаки сп’яніння та запропонували пройти огляд.

Порушник пройшов перевірку за допомогою алкотестеру на місці зупинки, але кількість проміле в його крові прилад зафіксувати не зміг. Окрім позитивного результату вимірювач нічого не показав, адже рівень сп’яніння водія перевищив максимум встановленої шкали — 6,0 проміле.

Правоохоронці склали на чоловіка протокол за статтею про водіння у нетверезому стані та відсторонили його від керування машиною. У поліції підкреслили, що лише за минулі вихідні патрульні Тернопільської області виявили 7 водіїв, які ймовірно сіли п’яними за кермо.

Нагадаємо, 15 серпня поліція Тернопільської області повідомила про масове отруєння мешканців міста Збараж. 12 серпня там відкрився новий суші-бар, а вже за кілька днів у лікарню звернулись майже два десятки його відвідувачів.

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