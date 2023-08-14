Гуляє ресторанами і замовляє круасани: в Італії знайшовся "двійник" Зеленського (відео)

Чоловік, схожий на президента України, торгує морепродуктами й має більш як 1 мільйон підписників у Tiktok. Наразі не ясно, чи він знає, на кого схожий.

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В Італії відшукався чоловік, схожий на президента України Володимира Зеленського. Чоловік має акаунт у Tiktok, в якому публікує кадри життя — як він відвідує ресторани, снідає, обідає тощо. Про це пише УНІАН.

Італійця звати Джіджі Пешеріа. На вигляд йому близько 30 років. Він є власником рибного магазину — про це свідчить підпис акаунту в Tiktok. Зовні Джіджі дійсно досить схожий на президента Зеленського.

Джіджі Пешері - скріншот Tiktok Фото: Tik-Tok Володимир Зеленський - сайт президента Фото: Сайт Президента Украины

Тим часом у коментарі до італійця прийшли українці: вони дивуються схожості й риторично запитують, чи здогадується про це чоловік.

Коментарі під відео Джіджі Пешері Фото: Скриншот

Кількість фоловерів Джіжджі Пешері — 1,1 млн осіб, кількість вподобайок — 54 млн. Наразі не ясно, наскільки вплинула на популярність італійця його схожість на Зеленського.

Тим часом тематика відео — побутові сценки з життя пересічного італійця:

візит до ресторану, де він снідає фрітатою з цукіні та круасанами;

зустріч з сусідкою, яка налякала чоловіка своєю собакою;

демонстрація морепродуктів, якими торгує чоловік;

перша ранкова кава, яку випиває італієць — в коментарях жартують, що "Зеленський нарешті поспить".

Нагадуємо, у лютому 2023 року російські пропагандисти знайшли "двійника" Зеленського — помітили його прямо на фото зустрічі з президентом США Джо Байденом. "Клоном" президента України виявився його охоронець Максим Донець.

Між тим після деяких появ на публіці президента РФ Володимира Путіна у мережі та в ЗМІ говорять, що то був двійник. Наприклад, припускають, що саме двійник очільника Кремля коментував одну з перших атак безпілотників на Москву у червні 2023 року. Крім того, стверджують, що насправді політик не був у Маріуполі та на Херсонщині — нібито і там виступав двійник.