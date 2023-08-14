Гуляет по ресторанам и заказывает круассаны: в Италии нашелся "двойник" Зеленского (видео)

Мужчина, похожий на президента Украины, торгует морепродуктами и имеет более 1 миллиона подписчиков в Tiktok. Пока не ясно, знает ли он, на кого похож.

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В Италии отыскался человек, похожий на президента Украины Владимира Зеленского. Мужчина имеет аккаунт в Tiktok, в котором публикует кадры жизни — как он посещает рестораны, завтракает, обедает и тому подобное. Об этом пишет УНИАН.

Итальянца зовут Джиджи Пешериа. На вид ему около 30 лет. Он является владельцем рыбного магазина — об этом свидетельствует подпись аккаунта в Tiktok. Внешне Джиджи действительно довольно похож на президента Зеленского.

Джиджи Пешери — скриншот Tiktok Фото: Tik-Tok Владимир Зеленский — сайт президента Фото: Сайт Президента Украины

Тем временем в комментарии к итальянцу пришли украинцы: они удивляются сходству и риторически спрашивают, догадывается ли об этом мужчина.

Комментарии под видео Джиджи Пешери Фото: Скриншот

Количество фолловеров Джижджи Пешери — 1,1 млн человек, количество лайков — 54 млн. Пока не ясно, насколько повлияло на популярность итальянца его сходство с Зеленским.

Между тем тематика видео — бытовые сценки из жизни рядового итальянца:

визит в ресторан, где он завтракает фритатой с цукини и круассанами;

встреча с соседкой, которая напугала мужчину своей собакой;

демонстрация морепродуктов, которыми торгует мужчина;

первый утренний кофе, который выпивает итальянец — в комментариях шутят, что "Зеленский наконец-то поспит".

Напоминаем, в феврале 2023 года российские пропагандисты нашли "двойника" Зеленского — заметили его прямо на фото встречи с президентом США Джо Байденом. "Клоном" президента Украины оказался его охранник Максим Донец.

Между тем после некоторых появлений на публике президента РФ Владимира Путина в сети и в СМИ говорят, что это был двойник. Например, предполагают, что именно двойник главы Кремля комментировал одну из первых атак беспилотников на Москву в июне 2023 года. Кроме того, утверждают, что на самом деле политик не был в Мариуполе и на Херсонщине — якобы и там выступал двойник.