"Даже не поверил сначала": в РФ пропагандисты нашли "двойника" Зеленского (фото)

Российский пропагандист Владимир Соловьев репостнул сообщение своего коллеги, в котором "двойником" украинского лидера назвали его телохранителя Максима Донца. Осознав ошибку, он решил удалить сообщение, но безуспешно — скриншоты успели разойтись по интернету.

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Российские пропагандисты в своих Telegram-каналах сегодня из рук в руки передавали новость о разоблачении "двойника Зеленского". Именно так они назвали телохранителя президента Максима Донца.

"Двойник, у него двойник! Ахахаха, Господи, я даже не поверил сначала! Даже полез проверять на официальный ютуб-канал украинского правительства. Двойник катается с Зеленским постоянно, а иногда и вместо него. Вот вам и ответ, как так получилось, что Зеленский "героически ездил в Бахмут и Херсон", — написал один из российских блогеров.

Также он отметил, что СМИ якобы "все это время вешали нам лапшу на уши", а также прикрепил скриншоты, которые "подтверждают наличие двойника Зеленского". По версии незадачливого пропагандиста, "двойник" даже не скрывается и находится с президентом на всех публичных мероприятиях, в том числе и во время встречи с Байденом.

Более того, на сообщения о том, что это телохранитель, а не двойник, пропагандисты отвечают гениально: "а почему он тогда одет как Зеленский", и даже называют его клоном.

В украинском Центре противодействия дезинформации говорят, что пропагандисты придумывают подобные фейки, потому что глядя на путинских дублеров, уже сами не могут узнать настоящего и доказать его существование. Ну и конечно, рассчитывают на внутреннюю аудиторию, чтобы хоть как-то отвлечь внимание от оглушительного провала "СВО".

К слову, по информации главы ГУР, Путин болен раком, поэтому неизвестно, настоящий ли президент руководит Россией сейчас или его двойник.

Ранее фото Путина на высоких каблуках подогрело конспирологическую теорию о двойнике.

Аналитики ЕС пришли к выводу, что в целях пропаганды Москва используют СМИ и российские дипломатические ведомства. Чаще всего российские агенты пытаются добиться трех целей: отвлечь аудиторию, отвести вину РФ от военного преступления, привлечь больше внимания к другим темам.