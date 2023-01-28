Фото Путина на высоких каблуках подогрело конспирологическую теорию о двойнике

На снимках, сделанных со студентами МГУ им. Ломоносова, видно, что Путин в туфлях на высоком каблуке, которые визуально увеличивают его рост.

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Снимки российского президента Владимира Путина в туфлях на высоком каблуке, которые были сделаны 25 января в Москве в День студента, стало очередным аргументом в пользу конспирологической теории о двойнике. Такое мнение высказал журналист Kyiv Post Джейсон Джей Смарт.

Путин, рост которого, как считается, составляет около 170 см, фотографировался со студентами МГУ им. Ломоносова, который он посетил в Татьянин день.

На снимках видно, что Путин в туфлях на высоком каблуке, которые визуально увеличивают его рост.

Журналист считает, что это фото подтверждает теорию о существовании двойника Путина.

[ + – ] Путин со студентами

"Путин носит туфли с высоким каблуком. Всякий раз, когда появляется с группой, которая "должна быть" ниже его 170 см", — отметил Смарт.

[ + – ] Туфли Путина на высоком каблуке

По мнению журналиста, это не настоящий Путин, поскольку иначе не объяснить того, почему отличается его рост, уши и вес.

[ + – ] Владимир Путин и Си Цзиньпин

СМИ неоднократно писали, что глава Кремля серьезно болен и использует двойников.

В 2022 года руководитель ГУР Кирилл Буданов заявил, что если сравнить несколько выступлений Путина, можно заметить, что на этих видео уши российского президента разные.

Буданов отметил также изменения в поведении, внешности и росте.

Уши, по словам руководителя разведки, — это все равно, что отпечаток пальца: у каждого они уникальны.

Вместе с тем надежных подтверждений такой версии нет.

Напомним, что, по мнению главы ГУР, Путин использует как минимум трех двойников. По словам глава украинской разведки, он различает нескольких людей, которых Кремль на публичных мероприятиях выдает за президента РФ.

Ранее Фокус сообщал, что изменение стратегии Путина ведет к постоянной войне на европейском континенте. По информации журналистов, Кремль, согласно российским традициями ведения войны, готовится к затяжной кампании в Украине.