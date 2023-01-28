Фото Путіна на високих підборах підігріло конспірологічну теорію про двійника

На знімках, зроблених із студентами МДУ ім. Ломоносова, видно, що Путін у туфлях на високих підборах, які візуально збільшують його зріст.

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Знімки російського президента Володимира Путіна в туфлях на високих підборах, зроблених 25 січня в Москві на День студента, стали черговим аргументом на користь конспірологічної теорії про двійника. Таку думку висловив журналіст Kyiv Post Джейсон Джей Смарт.

Путін, зріст якого, як вважається, становить близько 170 см, фотографувався зі студентами МДУ ім. Ломоносова, який він відвідав у Тетянин день.

На знімках видно, що Путін у туфлях на високих підборах, які візуально збільшують його зріст.

Журналіст вважає, що це фото підтверджує теорію існування двійника Путіна.

[ + – ] Путін зі студентами

"Путін носить туфлі з високим підбором. Щоразу, коли з'являється з групою, яка "має бути" нижчою за його 170 см", — зазначив Смарт.

[ + – ] Туфлі Путіна на високих підборах

На думку журналіста, це не справжній Путін, оскільки інакше не пояснити того, чому відрізняється його зріст, вуха та вага.

[ + – ] Володимир Путін і Сі Цзіньпін

ЗМІ неодноразово писали, що глава Кремля серйозно хворий і використовує двійників.

У 2022 році керівник ГУР Кирило Буданов заявив, що, якщо порівняти кілька виступів Путіна, можна помітити, що на цих відео вуха російського президента різні.

Буданов відзначив також зміни в поведінці, зовнішності й зрості.

Вуха, за словами керівника розвідки, це все одно, що відбиток пальця: у кожного вони унікальні.

Натомість надійних підтверджень такої версії немає.

Нагадаємо, що, на думку глави ГУР, Путін використовує як мінімум трьох двійників. За словами глави української розвідки, він розрізняє кількох людей, яких Кремль на публічних заходах видає за президента РФ.

Раніше Фокус повідомляв, що зміна стратегії Путіна веде до постійної війни на європейському континенті. За інформацією журналістів, Кремль, згідно з російськими традиціями ведення війни, готується до затяжної кампанії в Україні.