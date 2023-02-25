"Навіть не повірив спочатку": в РФ пропагандисти знайшли "двійника" Зеленського (фото)

Російський пропагандист Володимир Соловйов репостнув повідомлення свого колеги, де "двійником" українського лідера назвали його охоронця Максима Донця. Усвідомивши помилку, він вирішив видалити повідомлення, але безуспішно — скриншоти встигли розійтися в інтернеті.

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Російські пропагандисти у своїх Telegram-каналах сьогодні з рук у руки передавали новину про викриття "двійника Зеленського". Саме так вони назвали охоронця президента Максима Донця.

"Двійник, у нього двійник! Ахахаха, Господи, я навіть не повірив спочатку! Навіть поліз перевіряти на офіційний ютуб-канал українського уряду. Двійник катається із Зеленським постійно, а іноді й замість нього. Ось вам і відповідь, як так вийшло, що Зеленський "героїчно їздив у Бахмут і Херсон", — написав один із російських блогерів.

Також він зазначив, що ЗМІ нібито "весь цей час вішали нам локшину на вуха", а також прикріпив скриншоти, які "підтверджують наявність двійника Зеленського". За версією пропагандиста-невдахи, "двійник" навіть не ховається та перебуває з президентом на всіх публічних заходах, у тому числі й під час зустрічі з Байденом.

Крім того, на повідомлення про те, що це охоронець, а не двійник, пропагандисти відповідають геніально: "А чому він тоді одягнений, як Зеленський", — і навіть називають його клоном.

В українському Центрі протидії дезінформації кажуть, що пропагандисти вигадують подібні фейки, бо, дивлячись на путінських дублерів, уже самі не можуть впізнати справжнього й довести його існування. Ну і, звісно, розраховують на внутрішню аудиторію, щоб хоч якось відволікти увагу від оглушливого провалу "СВО".

До речі, за інформацією голови ГУР, Путін хворий на рак, тому невідомо, чи справжній президент керує Росією зараз, чи його двійник.

Раніше фото Путіна на високих підборах підігріло конспірологічну теорію про двійника.

Аналітики ЄС дійшли висновку, що з метою пропаганди Москва використовує ЗМІ та російські дипломатичні відомства. Найчастіше російські агенти намагаються досягти трьох цілей: відвернути аудиторію, відвести провину РФ від воєнного злочину, привернути більше уваги до інших тем.