Брехня поширюється зі швидкістю світла: в ЄС розкрили нову тактику РФ інформаційній війні

Аналітики ЄС дійшли висновку, що з метою пропаганди Москва використовують ЗМІ та російські дипломатичні відомства. Найчастіше російські агенти намагаються досягти трьох цілей.

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У Європейському Союзі дійшли висновку, що уряд РФ підтримує операції, за яких пропагандисти видають себе за міжнародні ЗМІ. Кампанії з дезінформації стали більш витонченими та активними після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Про це пише Bloomberg.

Згідно з новим дослідженням, проведеним експертами ЄС, друковані та телевізійні ЗМІ є найчастішими об'єктами "наслідування" Москви.

"У нас є безліч доказів того, що Росія стоїть за скоординованими спробами маніпулювати публічними дебатами у відкритих суспільствах", — сказав голова зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель.

Повідомляється, що ЄС щосили намагається протистояти зусиллям Росії щодо дезінформації, спрямованих на підрив єдності блоку в підтримці України. У рамках своїх зусиль ЄС зажадав від основних платформ соціальних мереж підготувати звіти про їхні зусилля щодо дотримання нового кодексу ЄС з дезінформації, який буде опубліковано у четвер 9 лютого.

Видання пише, що європейські аналітики проаналізували вибірку зі 100 випадків маніпулювання інформацією у період із жовтня по грудень. Найчастіше російські агенти намагаються досягти трьох цілей:

Відволікти аудиторію

Відвести провину РФ від воєнного злочину

Привернути більше уваги до інших тем

Журналісти пишуть, що Боррель навіть порівняв нинішніх дійових осіб, які стоять за маніпулюванням інформацією, із головним пропагандистом нацистської Німеччини Йозефом Геббельсом. Щобільше, зараз РФ має набагато більше інструментів, щоб "поширювати брехню зі швидкістю світла".

Крім того, як повідомляється, для пропаганди також використовуються і російські дипломатичні відомства. Таку саму тактику використовує Китай, коли намагається очорнити США.

Раніше Фокус писав, що експерти розповіли про можливе закінчення війни в Україні. Аналітики, які передбачали перемогу України у війні проти РФ від початку повномасштабного вторгнення, розповіли про подальший розвиток ситуації.

Ще нагадаємо, що глава Міноборони Німеччини прокоментував ядерні погрози Кремля. За словами Пісторіуса, погрози від пропаганди звучать насамперед для росіян. Вони не повинні заважати Заходу допомагати Україні.