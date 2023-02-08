Ложь распространяется со скоростью света: в ЕС раскрыли новую тактику РФ информационной войне

Аналитики ЕС пришли к выводу, что в целях пропаганды Москва используют СМИ и российские дипломатические ведомства. Чаще всего российские агенты пытаются добиться трех целей.

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В Европейском Союзе пришли к выводу, что правительство РФ поддерживает операции, при которых пропагандисты выдают себя за международные СМИ. Кампании по дезинформации стали более изощренными и активными после начала полномасштабного вторжения в Украину. Об этом пишет Bloomberg.

Согласно новом исследованию, проведенного экспертами ЕС, печатные и телевизионные СМИ являются наиболее частыми объектами "подражания" Москвы.

"У нас есть множество доказательств того, что Россия стоит за скоординированными попытками манипулировать публичными дебатами в открытых обществах", — сказал глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель.

Сообщается, что ЕС изо всех сил пытается противостоять усилиям России по дезинформации, которые направлены на подрыв единства блока в поддержке Украины. В рамках своих усилий ЕС потребовал от основных платформ социальных сетей подготовить отчеты об их усилиях по соблюдению нового кодекса ЕС по дезинформации, который будет опубликован в четверг 9 февраля.

Издание пишет, что европейские аналитики проанализировали выборку из 100 случаев манипулирования информацией в период с октября по декабрь. Чаще всего российские агенты пытаются добиться трех целей:

Отвлечь аудиторию

Отвести вину РФ от военного преступления

Привлечь больше внимания к другим темам

Журналисты пишут, что Боррель даже сравнил нынешних действующих лиц, стоящих за манипулированием информацией, с главным пропагандистом нацистской Германии Йозефом Геббельсом. Более того, сейчас у РФ есть гораздо больше инструментов, чтобы "распространять ложь со скоростью света".

Кроме того, как сообщается, в целях пропаганды также используются и российские дипломатические ведомства. Такую же тактику использует Китай, когда пытается очернить США.

Ранее Фокус писал, что эксперты рассказали о возможном окончании войны в Украине. Аналитики, которые предсказывали победу Украины в войне против РФ с самого начала полномасштабного вторжения, рассказали о дальнейшем развитии ситуации.

Еще напомним, что глава Минобороны Германии прокомментировал ядерные угрозы Кремля. По словам Писториуса, угрозы от пропаганды звучат в первую очередь для россиян. Они не должны мешать Западу помогать Украине.