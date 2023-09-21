"Наймасштабніша кампанія з ремонту": енергосистема України готова до атак РФ, — Галущенко

За словами глави Міненерго, росіяни прицільно обстрілюють бригади ремонтників, що ускладнює відновлювальні роботи і є тероризмом.

Українські енергетики підготовлені до якнайшвидшого усунення наслідків ворожих атак по енергетичній інфраструктурі. Про це міністр енергетики України Герман Галущенко заявив в ефірі телемарафону "Єдині новини".

За словами міністра, енергосистема України повністю готова до зимового сезону і здатна швидко відновлюватися в разі пошкодження її об'єктів унаслідок російських обстрілів.

"Завершується ремонтна кампанія в енергетиці, яка була наймасштабнішою за період незалежності держави. До початку опалювального сезону енергосистема буде повністю готова до проходження зими — як з точки зору генерації, так і з точки зору передачі електроенергії", — повідомив Галущенко.

Глава Міненерго сказав, що Росія, найімовірніше, і далі завдаватиме ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури, але масштаби атак та їхні наслідки оцінити важко.

"Ми тільки розуміємо, що удари будуть. Сьогодні вперше за тривалий час був атакований енергетичний об'єкт. Поки що все працює стабільно, незважаючи на пошкодження", — сказав міністр.

Галущенко додав, що прифронтові регіони очікувано піддаються інтенсивнішим обстрілам. Щодня обстрілюються Чернігівська, Сумська та Херсонська області. Відновлювальні роботи не припиняються ні на один день. Для посилення ремонтних бригад у ці регіони відряджаються енергетики з інших областей.

"Ми мобілізували всю Україну для відновлення особливо постраждалих районів, і бригади з усієї України працюють у тих місцях, де складна ситуація через обстріли", — розповів глава Міненерго.

За словами міністра, росіяни прицільно обстрілюють бригади ремонтників, що ускладнює відновлювальні роботи.

"Неодноразово зафіксовано випадки, коли були обстріляні бригади, які приїхали відновлювати мережі. Щойно вони піднімали вишку для проведення висотних робіт, починався прицільний обстріл", — розповів Герман Галущенко.

Міністр додав, що серед енергетиків є загиблі та поранені і назвав дії росіян тероризмом, який "є звичною практикою для Росії".

Нагадаємо, у Міненерго розповіли, чи готова Україна до зими і обнадіяли, що відключень може й не бути.

Також Фокус писав про те, наскільки в Україні захищені енергооб'єкти і чи знеструмлять міста ракети РФ.