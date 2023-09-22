Сухо, тепло і сонячно: погода на вихідних 23-24 вересня (відео)

Цього вікенду можна забути, що на календарі вже закінчується перший місяць осені. За даними синоптиків, у більшості регіонів України буде тепло і сонячно, а незначні опади пройдуть лише в кількох областях.

В Україні на вихідних 23-24 вересня повсюди світитиме сонце, буде переважно сухо і дуже тепло, повідомляє Укргідрометеоцентр.

За даними синоптиків, у суботу 23 вересня на сході України повітря прогріється до 24-26°, в інших областях — до 26-28°. І лише на заході очікуються невеликі короткочасні дощі. Але вночі і вранці повітря стає вже осіннім — воно охолоне до 13-16°.

Карта погоди на 23 вересня

У неділю 24 вересня буде теж тепло та переважно ясно. Тільки в Івано-Франківській, Львівській та Волинській областях термометри покажуть 21-23°. У всіх інших регіонах буде тепліше: на півночі та сході – 23-26°, у центрі та на півдні – 26-29°.

Карта погоди на 24 вересня

У понеділок, 25 вересня, літо триватиме. У західних областях очікується до 22-24°, на півночі, сході та в центрі — до 26°, на півдні – до 29°. Хоча на початку тижня спостерігатиметься невелика хмарність, і лише в Івано-Франківській, Чернівецькій та Сумській областях пройдуть невеликі дощі.

"Тож білі кросівки і більшість літніх речей ще можна вигуляти. Але не захоплюйтесь, бо все ж вечори і ранки вже холоднуваті. До того ж підстерігають сезонні віруси. Ось ми і підійшли до дня осіннього рівнодення. Тепер вже точно буде за букварем: дні стають коротшими, а ночі – довшими. Цьогоріч цей день припадає якраз на 23 вересня", – написала у Facebook синоптикиня Наталка Діденко.

І додала: лише у західних областях у суботу ввечері атмосферний фронт організує дощі. Ці дощі посиляться в неділю і йтимуть уже навіть із грозами. Проте опади не виходитимуть за межі західних областей.

"Вірусу, звичайно, не уникнути, якщо він вже вас уподобав, а ось занурення в осінні сумування, невміння стримувати негатив, взаємні образи і претензії до своїх же людей з одного боку барикад, незадоволення будь-якою погодою — цього вже точно варто уникати. Хоча б вчитися", — зауважила Наталка Діденко і побажала всім теплих і безпечних вихідних.

Раніше Фокус повідомляв, що контрнаступ ЗСУ не зупиниться навіть під час дощів. Проте ЗСУ пояснили, як російські окупанти користуються поганою погодою під час обстрілів.