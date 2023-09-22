Побиття в Самборі: співробітників ТЦК відпустили під домашній арешт (відео)

Двох працівників військкомату підозрюють у незаконному утриманні та катуванні "ухильника". Прокуратура просила відправити підозрюваних до СІЗО, однак суд призначив їм цілодобовий домашній арешт.

Підозрюваних у справі про побиття чоловіка в ТЦК міста Самбір у Львівській області опустили під цілодобовий домашній арешт. Про це повідомляє телеканал НТА.

Співробітників військкомату підозрюють у незаконному утриманні та тортурах харків'янина, який ухилявся від військової служби та намагався втекти за кордон. Справу розглядав Личаківський районний суд.

Повідомляють, що прокуратура просила відправити підозрюваних у СІЗО, однак захист клопотав про домашній арешт.

Після кількох годин судового процесу суддя задовольнив клопотання захисту і призначив обом підозрюваним цілодобовий домашній арешт без носіння електронного браслета строком на 60 діб.

Якщо провину працівників військкомату доведуть, то їм загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі. Підозрювані та адвокати відмовилися від коментарів.

Побиття в Самбірському ТЦК: що відомо

Нагадаємо, 20 вересня у Самборі на Львівщині затримали заступника начальника одного з відділів районного ТЦК і СП та військовослужбовця-водія, причетних до побиття та незаконного утримання чоловіка.

За словами радника зі стратегічних комунікацій ДБР Тетяни Сап'ян, чоловіка, якого протягом тижня тримали під арештом і допитували в ТЦК міста Самбір у Львівській області, попередньо заарештували за спробу незаконного перетину кордону.

Співробітникам Самбірського районного ТЦК, які незаконно утримували та катували двох чоловіків, повідомили про підозру. За даними слідства, двох жителів Харкова і Кривого Рогу затримали прикордонники під час спроби незаконно потрапити до Польщі. Їх доправили до військкомату, де вони зазнали побиття. Одного з потерпілих утримували в приміщенні військкомату 10 днів, а іншого — 7 днів.

За інформацією НАЗК від 22 вересня, у начальника Самбірського районного ТЦК було виявлено виявило ознаки придбання необґрунтованих активів підтримки на понад 4,4 мільйона гривень.