Нагрянуть і розбіжаться: українські полярники показали "візитерів" станції "Академік Вернадський" (фото)

Спочатку прийшло пів сотні пінгвінів, далі їх стало близько 800, потім вони розбрелися і зараз їх знову менше сотні.

Українські полярники, які перебувають на арктичній станції "Академік Вернадський" показали пінгвінів, які останнім часом роблять набіги в цей район, а потім більша частина з зих кудись зникає. Про це пише пресслужба Національного антарктичного наукового центру.

За словами полярників, в першій половині вересня пінгвіни почали активно повертатися на острів Галіндез, де розташована станція. Буквально за кілька днів їхня кількість зросла від 50 до 600. Найбільше птахів було на початку цього тижня – близько 800. Але зараз їхня кількість знову суттєво зменшилася, орієнтовно до 50.

Пінгвіни Фото: Національний антарктичний науковий центр

Біологи припускають, що частина з пінгвінів могла розійтися околицями, а біля "Вернадського" залишилися ті птахи, які хочуть тут гніздувати.

"Згодом має підійти і решта місцевої гніздової популяції. Але поки що це — теорія, яка потребує ґрунтовної перевірки", — йдеться у повідомленні.

Пінгвіни Фото: Національний антарктичний науковий центр

Українські науковці продовжать стежити за міграціями пінгвінів, адже саме їхня поведінка показує, які зміни клімату відбуваються в антарктичному регіоні.

Нагадаємо, що уже до 2100 року імператорські пінгвіни можуть зникнути з лиця Землі. Дослідники побоюються, що через втрату морського льоду Антарктиди ці тварини опинилися на межі вимирання.

Раніше повідомлялося, що в Антарктиді помітили рідкісного пінгвіна. Птах має такий вигляд, ніби частина його пір'я раптово втратила своє чорне забарвлення.