Прогноз погоди до кінця вересня: чи прийдуть дощі в Україну (карта)

Найближчі кілька днів в Україні спостерігатиметься по-літньому тепла погода. Однак згодом почнуться дощі, які захоплять спершу частину західних областей.

Вересень 2023 року тішив українців переважно сонячною погодою з рідкими вкрапленнями дощу. Перший місяць осені добігає до завершення, при чому досі відчувається, що вдень — літня температура повітря, яка досягає подекуди 28 градусів. Український гідрометеорологічний центр розмістив прогноз погоди до кінця вересня, з якого можна дізнатись, чи очікувати дощів і чи готувати парасольки.

В цілому по Україні денна температура триматиметься на рівні 25-27 градусів, нічна — на рівні 11-15 градусів, свідчать усереднені дані Укргідрометцентру. Також прогнозують невелику хмарність впродовж доби та слабкий вітер швидкістю 5-10 м/с вдень та 3-8 м/с вночі.

Графік прогнозу погоди в Україні 25-30 вересня Фото: Укргідрометцентр

Погода у вересні: деталі

В період з 25 по 28 вересня українці спостерігатимуть у небі сонце з невеликою хмарністю, показують карти погоди від синоптиків. 29 вересня прогнозують повністю сонячну погоду, але вже 30 вересня почнуться зміни. Зокрема, у частині західних областей очікуються дощі: у Львівській, Рівненській, Волинській, Тернопільській, Івано-Франківській, Закарпатській, Чернівецькій областях.

Синоптики розмістили інформацію щодо гідрологічної ситуації та пожежної небезпеки. З 25 до 30 вересня оголошено ІІІ рівень (надзвичайний) пожежної небезпеки в усіх областях України, крім Львівської, Рівненської, Волинської, Івано-Франківської, Закарпатської, Чернівецької областей.

Пожежна небезпека в Україні 25-30 вересня 2-23 року Фото: Укргідрометцентр

Також метеорологи нагадали, що через підрив росіянами Каховської ГЕС, знизився рівень водозаборів у Запорізькій, Дніпропетровській та Херсонській областях.

Гідрологічна ситуація в Україні Фото: Укргідрометцентр

На порталі ventusky можна побачити детальні метеорологічні карти щодо температури повітря, опадів та хмарності з погодинною розбивкою для кожного дня місяця. Прогнозують, що 30 вересня денна температура перебуватиме у межах 15-25 градусів, хмарність вкриє смугу від Ужгорода до Києва, а дощі дійсно пройдуть на заході країни, не зачепивши Київ та центральні та східні області.

Нагадуємо, синоптикиня розповіла, як довго в Україні протримається "бабине літо". Зі слів фахівчині, воно триватиме недовго: очікується ще тиждень комфортної погоди, а потім почнеться справжня осінь. Між тим ще місяць тому, у серпні, українці страждали від аномальної спеки: подекуди температура підіймалась до майже до 40 градусів.