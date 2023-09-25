В одеському ліцеї отруїлися 46 курсантів: що відомо

За інформацією правоохоронців, наразі потерпілі перебувають на лікуванні в медичному закладі. Всі вони неповнолітні особи. Про їх стан не повідомляється.

Майже півсотні курсантів одного з одеських ліцеїв потрапили до лікарні з харчовим отруєнням та харчовою токсикоінфекцією, повідомила 25 вересня пресслужба Одеського районного управління поліції №1.

Про інцидент правоохоронцям близько 12-ї години понеділка повідомили медики.

"Попередньо встановлено, що вночі медики госпіталізували курсантів до медичного закладу з отруєнням та харчовою токсикоінфекцією. Їм було надано невідкладну медичну допомогу", — йдеться у повідомленні правоохоронців.

Наразі відомо про 46 потерпілих, які перебувають на лікуванні в медичному закладі. Всі вони неповнолітні особи. Про стан потерпілих не повідомляється.

В рамках розпочатого провадження призначено низку експертиз. Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч. 1 ст. 325 ККУ (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням). Слідчі у справі встановлюють всі обставини події. В навчальному закладі проводиться перевірка.

Що пишуть у соцмережах про подію

У одному з місцевих пабліків пишуть, що інцидент стався у військово-морському ліцеї. Нібито, до лікарні доставлено близько 70 осіб віком від 14 до 16 років із діагнозом харчова токсикоінфекція. За словами учнів, стало погано всім, хто їв ковбасу зі їдальні. За однією з версій, причиною отруєння могло стати знищення тарганів у приміщенні їдальні, за іншою — неякісна ковбаса.

Нагадаємо, 10 серпня повідомлялося, що четверо людей отруїлися газами від гниття картоплі. Висока концентрація небезпечних речовин, імовірно, могла виникнути через зіпсовані овочі, що зберігалися в підвалі. На місці НП рятувальники виявили тіла чотирьох осіб.

Фокус також писав 2 серпня, що в тимчасово окупованому Маріуполі українські партизани групи "Ї" масово отруїли офіцерський склад російських загарбників під час святкування "Дня ВМФ". 17 осіб відправили в госпіталь у важкому стані.