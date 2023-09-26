У Херсоні затримали священника УПЦ, який торгував російською зброєю, – СБУ (фото, відео)

Правоохоронці зазначають, що затриманий підшукував своїх клієнтів через власні зв’язки, у тому числі в кримінальних колах. Вартість двох ПЗРК "Ігла" з комплектующими він оцінив в 115 тисяч гривень.

Служба безпеки України (СБУ) спільно з Національною поліцією затримала настоятеля одного із храмів УПЦ на Херсонщині. Він підпільно продавав зброю та боєприпаси, які залишилися після втечі окупантів від українського контрнаступу. Про це повідомили сьогодні, 26 вересня, в СБУ.

Правоохоронці задокументували, що клірик зберігав ворожі арсенали у 2 схронах. Один із них — прямо на території будівництва нового храму УПЦ у Херсоні.

СБУ затримала настоятеля храму, який торгував російськими боєприпасами

Співробітники СБУ затримали його "на гарячому" – поетапно задокументувавши спробу продати два переносних зенітно-ракетних комплекси "Ігла" з комплектуючими.

У "доповнення" до цих ПЗРК священник "пропонував" придбати боєприпаси до ручних протитанкових гранатометів РПГ-7.

СБУ затримала настоятеля храму, який торгував російськими боєприпасами СБУ затримала настоятеля храму, який торгував російськими боєприпасами

Вартість таких засобів ураження продавець у рясі оцінив в 115 тисяч у гривневому еквіваленті.

"Встановлено, що фігурант підшукував своїх клієнтів через власні зв’язки, у тому числі в кримінальних колах", – йдеться у дописі.

СБУ затримала настоятеля храму, який торгував російськими боєприпасами СБУ затримала настоятеля храму, який торгував російськими боєприпасами

Продаж зброї, як зазначають в СБУ, міг призвести до загострення внутрішньої обстановки у Херсоні, зокрема через спроби провокацій з боку російських спецслужб.

Під час огляду схрону на території будівництва нового храму УПЦ у Херсоні вилучено 5 пострілів та 2 порохових заряди для гранатометів.

СБУ затримала настоятеля храму, який торгував російськими боєприпасами СБУ затримала настоятеля храму, який торгував російськими боєприпасами

Другий схрон був обладнаний у підвалі дев’ятиповерхового будинку. Там священник зберігав:

кулемет і автомат Калашникова з комплектуючими;

3 бойові гранати Ф-1;

майже 7 тисяч набоїв до автоматичної зброї, у тому числі великокаліберних зразків.

"Наразі фігуранту повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Суд обрав для нього запобіжний захід у виді тримання під вартою", – додають правоохоронці.

Затриманому загрожує до 7 років тюрми. Уся вилучена зброя і боєприпаси направлені на експертизу, а в подальшому будуть передані на потреби ЗСУ.

Нагадаємо, 25 вересня агент ФСБ, який наводив і корегував ракетні удари російських загарбників по критичній та оборонній інфраструктурі Запоріжжя, отримав довічне ув'язнення.