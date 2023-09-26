Довелося реанімувати: на Чернігівщині дві людини впали в шахту завантаження зерна (відео)

Рятувальники деблокували людей без ознак життя. Медикам вдалося врятувати одного постраждалого.

У Чернігівській області стався трагічний випадок під час завантаження зерна на одному з сільськогосподарських підприємств. Двоє чоловіків впали у завантажувальну шахту. Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

Надзвичайна пригода сталася у селі Гмирянка Прилуцького району на Чернігівщині.

"На одному з підприємств 2 працівники впали у шахту завантаження зерна. Рятувальники ДСНС деблокували постраждалих без ознак життя", — йдеться в повідомленні.

Медики швидкої, які прибули на виклик, змогли повернути до життя одного з постраждалих, провівши реанімаційні заходи. Інший працівник, на жаль, загинув.

Нагадаємо, що 17 вересня у Чернігові загинули троє людей під час розвантаження зерна в елеваторі. Їх засипало 100 тонн зерна.

Раніше повідомлялося, що у селі Повітно Львівської області четверо людей отруїлися газами, які накопичилися в підвалі. Висока концентрація небезпечних речовин, імовірно, могла виникнути через зіпсовані овочі, що зберігалися в підвалі.