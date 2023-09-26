Здатен виробляти 10 тисяч порцій їжі на день: в Україні створили унікальний потяг (фото)

Food train вже пройшов тестову перевірку і найближчим часом почне працювати в найскладніших прифронтових районах країни.

В Україні створено унікальний потяг, аналогів якому немає в світі — потяг-кухню. Він може автономно працювати до тижня, а його обладнання дозволяє готувати повноцінні страви. Як працюватиме потяг Food train і навіщо його створили, розповідає пресслужба "Укрзалізниці".

Зазначається, що через атаки ЗС РФ на енергооб'єкти минулого року, залізничні вокзали взимку стали центрами обігріву та харчування для українців у прифронтових регіонах. Цього року для вокзалів, де регулярно вимикали світло створили цілий поїзд, який здатен виробляти понад 10 тисяч порцій їжі на день в будь-якому місці і будь-коли.

Говард Баффет біля поїзда-кухні / Фото: Укрзалізниця

Проєкт, якому немає аналогів у світі, було створено разом із фондом Говарда Баффета.

"Food train вже пройшов тестову перевірку, і найближчим часом почне працювати у прифронтових районах України.

Обладнання, яким оснащений потяг, дозволяє готувати супи, каші, салати, м'ясо тощо.

Як працює Food train

Потяг складається з 6 вагонів:

генераторний вагон (~400 кВт+власна заправна станція для автономної роботи);

вагон-холодильник з морозильною камерою для зберігання продуктів;

вагон з холодною кухнею для попередньої обробки продуктів;

вагон з гарячою кухнею для приготування фінальних страв;

вагон для персоналу поїзда з душем і пральною машиною;

багажний вагон на 27 тисяч літрів води з фільтраційною та насосною станціями.

Food Train може автономно працювати від 5 до 7 днів. Обладнання, яким оснащений потяг, дозволяє готувати супи, каші, салати, м'ясо тощо.

Нагадаємо, що в Україні триває пілотна програма бронювання місць у жіночих купе на рейси далекого сполучення. Вона користується попитом серед пасажирок.

Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" 23 червня запустила перші проєкти європейської програми Connecting Europe Facility, у межах якої Україна розвиватиме залізничну інфраструктуру в пунктах пропуску на кордоні.