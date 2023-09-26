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Здатен виробляти 10 тисяч порцій їжі на день: в Україні створили унікальний потяг (фото)

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Фото: Укрзалізниця | Потяг-кухня

Food train вже пройшов тестову перевірку і найближчим часом почне працювати в найскладніших прифронтових районах країни.

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В Україні створено унікальний потяг, аналогів якому немає в світі — потяг-кухню. Він може автономно працювати до тижня, а його обладнання дозволяє готувати повноцінні страви. Як працюватиме потяг Food train і навіщо його створили, розповідає пресслужба "Укрзалізниці".

Зазначається, що через атаки ЗС РФ на енергооб'єкти минулого року, залізничні вокзали взимку стали центрами обігріву та харчування для українців у прифронтових регіонах. Цього року для вокзалів, де регулярно вимикали світло створили цілий поїзд, який здатен виробляти понад 10 тисяч порцій їжі на день в будь-якому місці і будь-коли.

Говард Баффет біля поїзда-кухні / Фото: Укрзалізниця Fullscreen
Говард Баффет біля поїзда-кухні / Фото: Укрзалізниця

Проєкт, якому немає аналогів у світі, було створено разом із фондом Говарда Баффета.

"Food train вже пройшов тестову перевірку, і найближчим часом почне працювати у прифронтових районах України.

Обладнання, яким оснащений потяг, дозволяє готувати супи, каші, салати, м'ясо тощо. Fullscreen
Обладнання, яким оснащений потяг, дозволяє готувати супи, каші, салати, м'ясо тощо.

Як працює Food train

Потяг складається з 6 вагонів:

  • генераторний вагон (~400 кВт+власна заправна станція для автономної роботи);
  • вагон-холодильник з морозильною камерою для зберігання продуктів;
  • вагон з холодною кухнею для попередньої обробки продуктів;
  • вагон з гарячою кухнею для приготування фінальних страв;
  • вагон для персоналу поїзда з душем і пральною машиною;
  • багажний вагон на 27 тисяч літрів води з фільтраційною та насосною станціями.

Food Train може автономно працювати від 5 до 7 днів. Обладнання, яким оснащений потяг, дозволяє готувати супи, каші, салати, м'ясо тощо.

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Нагадаємо, що в Україні триває пілотна програма бронювання місць у жіночих купе на рейси далекого сполучення. Вона користується попитом серед пасажирок.

Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" 23 червня запустила перші проєкти європейської програми Connecting Europe Facility, у межах якої Україна розвиватиме залізничну інфраструктуру в пунктах пропуску на кордоні.