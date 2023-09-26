Способен производить 10 тысяч порций еды в день: в Украине создали уникальный поезд (фото)

Food train уже прошел тестовую проверку и в ближайшее время начнет работать в самых сложных прифронтовых районах страны.

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В Украине создан уникальный поезд, аналогов которому нет в мире — поезд-кухню. Он может автономно работать до недели, а его оборудование позволяет готовить полноценные блюда. Как будет работать поезд Food train и зачем его создали, рассказывает пресс-служба "Укрзалізниці".

Отмечается, что из-за атаки ВС РФ на энергообъекты в прошлом году, железнодорожные вокзалы зимой стали центрами обогрева и питания для украинцев в прифронтовых регионах. В этом году для вокзалов, где регулярно выключали свет создали целый поезд, который способен производить более 10 тысяч порций пищи в день в любом месте и в любое время.

Говард Баффетт возле поезда-кухни / Фото: Укрзализныця

Проект, которому нет аналогов в мире, был создан совместно с фондом Говарда Баффета.

"Food train уже прошел тестовую проверку, и в ближайшее время начнет работать в прифронтовых районах Украины.

Оборудование, которым оснащен поезд, позволяет готовить супы, каши, салаты, мясо и тому подобное.

Как работает Food train

Поезд состоит из 6 вагонов:

генераторный вагон (~400 кВт + собственная заправочная станция для автономной работы);

вагон-холодильник с морозильной камерой для хранения продуктов;

вагон с холодной кухней для предварительной обработки продуктов;

вагон с горячей кухней для приготовления финальных блюд;

вагон для персонала поезда с душем и стиральной машиной;

багажный вагон на 27 тысяч литров воды с фильтрационной и насосной станциями.

Food Train может автономно работать от 5 до 7 дней. Оборудование, которым оснащен поезд, позволяет готовить супы, каши, салаты, мясо и тому подобное.

Напомним, что в Украине продолжается пилотная программа бронирования мест в женских купе на рейсы дальнего следования. Она пользуется спросом среди пассажирок.

Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" 23 июня запустила первые проекты европейской программы Connecting Europe Facility, в рамках которой Украина будет развивать железнодорожную инфраструктуру в пунктах пропуска на границе.