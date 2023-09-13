Женские купе в поездах: в "Укрзалізниці" рассказали, пользуются ли они спросом

С момента старта программы женскими купе воспользовались около 8 тысяч пассажирок. Наибольшим спросом они пользуются в поездах по направлению № 41/42 Днепр — Трускавец.

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В Украине продолжается пилотная программа бронирования мест в женских купе на рейсы дальнего следования. Она пользуется спросом среди пассажирок. Об этом рассказали в "Укрзалізниці", пишет "УНИАН".

С начала проекта услугой уже воспользовалось около 8 тысяч пассажирок.

По словам представителей "Укрзалізниці", эта услуга пользуется спросом, ведь сейчас более 90% билетов распроданы на 20 дней вперед.

Наибольшим спросом женские купе пользуются в поездах по направлению № 41/42 Днепр — Трускавец. Также женские купе доступны на рейсах № 81 Киев — Ужгород, № 15 Харьков — Ясиня, № 75 Киев — Кривой Рог.

В "Укрзалізниці" отметили, что продажа билетов в женские купе осуществляется через мобильное приложение, а когда программное обеспечение доработают проект распространят на других маршрутах.

"Компания продолжает работу над программным комплексом, чтобы уже на этапе авторизации в приложении иметь возможность определять пол пассажира и давать ему возможность бронировать соответствующие места", — сказали в компании перевозчика.

Также в УЗ напомнили, что компания вернула на рейсы патрулирование военизированной охраны.

Напомним, "Укрзалізниця" обеспечила возможность женщинам ездить поездом в женских купе. Однако проезд в таких вагонах запрещен женщинам с детьми в возрасте от 6 лет.

Ранее украинские СМИ сообщали, что "Укрзалізниця" 23 июня запустила первые проекты европейской программы Connecting Europe Facility, в рамках которой Украина за деньги ЕС будет развивать железнодорожную инфраструктуру в пунктах пропуска на границе.