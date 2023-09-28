Постраждало стегно та передпліччя: на Полтавщині чоловік покусав правоохоронця

У суді обвинувачений визнав свою вину та щиро розкаявся. Між ним та патрульним була укладена угода про примирення.

У смт Диканька Полтавської області чоловік покусав правоохоронця під час затримання. Про це йшлося в "Єдиному державному реєстрі судових рішень".

6 серпня близько 19:00 чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, укусив за стегно лівої ноги та ліве передпліччя патрульного, коли той одягав йому наручники. В результаті чого правоохоронець отримав легкі тілесні ушкодження у вигляді синців та укушених ран.

Зазначили, що мешканець Диканьки вчинив злочин, передбачений ч. 2 ст. 345 ККУ, — умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу легких тілесних ушкоджень у зв`язку з виконанням цим працівником службових обов`язків.

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Пізніше чоловік визнав свою вину та заявив про каяття та примирення з потерпілим, у результаті чого претензії з боку правоохоронця були відсутні. Між патрульним та чоловіком було укладено угоду про примирення 18 вересня. Також обвинувачений погодився на покарання у вигляді умовного терміну.

У суді наголосили, що визнання вини, каяття та активне сприяння розкриттю злочину, є обставинами, які пом'якшують покарання. Проте чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння під час вчинення злочину, що вважалося обставиною, яка обтяжує покарання.

У результаті суд затвердив угоду про примирення та призначив обвинуваченому іспитовий строк на рік.

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