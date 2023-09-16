"Зробіть це": стриптизерка напідпитку спробувала спокусити поліцейського після ДТП (відео)
Дівчина врізалася на своїй машині в інший автомобіль і поїхала на великій швидкості, але її помітив і зупинив пильний поліцейський. Вона зізналася, що пила алкогольні напої.
У США 20-річна стриптизерка Грейс Спунамор спробувала спокусити поліцейського, який заарештував її за підозрою у нетверезому водінні. Про це пише Daily Star.
Дівчина врізалася на своїй машині в інший автомобіль і поїхала на великій швидкості, але була помічена і зупинена пильним поліцейським.Важливо
Коли офіцер Домінік Демедал зупинив її на дорозі, Спунамор спробувала загравати з "симпатичним" поліцейським, що було зафіксовано камерою спостереження на формі правоохоронця. На запитання офіцера з Огайо, чи є у неї що-небудь при собі, помітно напідпитку танцівниця запропонувала йому "обшукати її дуже швидко". Пізніше, коли її просять сісти в поліцейську машину, вона пропонує йому відвідати клуб, у якому вона працює. Дівчину супроводили до поліцейської дільниці.
"Ви збираєтеся застосувати до мене електрошокер? Зробіть це. Мені це подобається...", — продовжувала молода танцівниця.
Американка перебувала за кермом синього "Б'юїка", на який було виписано ордери за кримінальний злочин, коли офіцер Демедал помітив її перевищення швидкості. Побачивши, як дівчина врізалася в інший автомобіль, співробітник поліції почав переслідувати її й врешті-решт зупинив. За словами офіцера, жінка виглядала розгубленою, невиразно вимовляла слова і мала налиті кров'ю очі, але заперечувала, що перебуває в нетверезому стані. Пізніше вона зізналася, що перед тим, як сісти за кермо, випила "дві подвійні порції" текіли в гостях у подруги.
Після допиту другим офіцером Спунамор зізналася, що насправді вона випила три подвійні порції шести різних напоїв.
Зрештою, вона розповіла двом офіцерам, що працює стриптизеркою. Стверджується, що Спунамор також плюнула в обличчя другого поліцейського, хоча цей момент не був знятий на відео.
Грейс Спунамор була заарештована за підозрою в перевищенні швидкості, керуванні автомобілем у нетверезому стані, перешкоджанні службовій діяльності та нападі на офіцера. Їй також було пред'явлено звинувачення щонайменше в одному випадку домагання з використанням тілесних ушкоджень.
Попереднє слухання у справі призначено на 18 вересня, а судовий процес у кримінальній справі розпочнеться 2 жовтня.
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