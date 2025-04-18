Політ у нікуди: літак із романтичною назвою загадково зник над океаном (фото)

Понад 70 років минуло з моменту загадкового зникнення рейсу 7 Pan American World Airways, що отримав згодом кодове ім'я PAA-944. Незважаючи на виявлення уламків і тіл 19 пасажирів, доля авіалайнера, що виконував частину навколосвітнього маршруту, досі залишається таємницею, що розбурхує уми слідчих та істориків.

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Про це пише Express.

З'явилися нові деталі катастрофи рейсу 7 Pan American World Airways 1957 року.

Літак, відомий під романтичною назвою Romance of the Skies, звалився в океан із запаморочливою швидкістю, перебуваючи далеко від курсу на Гаваї. Серед ключових загадок катастрофи — високий рівень чадного газу в загиблих, відсутність сигналу лиха і дивний факт: літак продовжував політ ще 23 хвилини після останнього сеансу зв'язку.

Чадний газ: наслідок пожежі чи розкладання?

CAB (Рада з цивільної авіації), яка проводила розслідування, не виявила слідів пожежі на борту, однак у пілота і кількох пасажирів було виявлено аномально високий рівень оксиду вуглецю.

CAB пояснив це як результат природного процесу розкладання. Однак військовий патологоанатом оскаржив цей висновок, наполягаючи на тому, що причиною могла бути внутрішня аварія — пожежа або вибух, що сталися до падіння.

Пілоти Pan American Airways у кабіні Boeing 747 у лондонському аеропорту Хітроу 22 січня 1970 року після першого комерційного польоту Фото: AFP

Мовчання в ефірі та "нечутний" сигнал лиха

Одним із найбільш спантеличуючих аспектів трагедії стала відсутність сигналу лиха. За даними CAB, авіалайнер не передав жодного радіоповідомлення в момент катастрофи. Проте через роки колишні співробітники Pan Am і незалежні експерти заявили про можливу наявність спотвореного сигналу SOS, записаного ARINC (Aeronautical Radio Inc.) у момент проходження літака через "точку неповернення" над Тихим океаном.

31 березня 1977 року: Маса уламків на злітно-посадковій смузі аеропорту Санта-Крус, Тенерифе Фото: Central Press

Додаткову плутанину вніс той факт, що приймальна станція в Гонолулу опинилася поза зоною дії в критичний момент. Записи зв'язку було надіслано в Bell Labs і пізніше — в Dictaphone Corporation, де через роки фахівці нібито розшифрували слабкий сигнал "Mayday" і нерозбірливу фразу "чотири-чотири" — можливе посилання на номер рейсу 944.

Загадка, яка так і не отримала фіналу

Попри безліч експертиз, 16 годин допитів і десятки проаналізованих документів, CAB офіційно припинив розслідування 17 січня, не зумівши встановити точну причину катастрофи.

Навіть через десятиліття версія про "природні причини" стикається з підозрами про технічну несправність, вибух або навіть зовнішнє втручання — від метеоритного удару до найфантастичніших гіпотез.

Видання зазначає, що сьогодні "Romance of the Skies" залишається символом однієї з найдивніших і найнезрозуміліших трагедій в історії цивільної авіації.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік помстився дівчині, яка вирушила в круїз без нього, "замінувавши" судно. Подорож Карибським морем опинилася під загрозою через лист підлітка, який вирішив помститися за те, що його не взяли у відпустку. Американець Джошуа Лоу надіслав послання, в якому стверджував, що на кораблі бомба.

Також стало відомо, що турист показав, як круїзний лайнер почало затоплювати посеред ночі. Круїзний лайнер Sky Princess з більш ніж 3000 пасажирами виявився частково затопленим після прориву труби на борту. Інцидент стався пізно вночі, викликавши паніку і помилкові сигнали тривоги, які налякали гостей.