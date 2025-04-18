Полет в никуда: самолет с романтичным названием загадочно исчез над океаном (фото)

Более 70 лет прошло с момента загадочного исчезновения рейса 7 Pan American World Airways, получившего впоследствии кодовое имя PAA-944. Несмотря на обнаружение обломков и тел 19 пассажиров, судьба авиалайнера, выполнявшего часть кругосветного маршрута, до сих пор остается тайной, будоражащей умы следователей и историков.

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Об этом пишет Express.

Появились новые детали крушения рейса 7 Pan American World Airways в 1957 году.

Самолет, известный под романтичным названием Romance of the Skies, рухнул в океан с головокружительной скоростью, находясь далеко от курса на Гавайи. Среди ключевых загадок катастрофы — высокий уровень угарного газа у погибших, отсутствие сигнала бедствия и странный факт: самолет продолжал полет еще 23 минуты после последнего сеанса связи.

Угарный газ: следствие пожара или разложения?

CAB (Совет по гражданской авиации), проводивший расследование, не выявил следов пожара на борту, однако у пилота и нескольких пассажиров был обнаружен аномально высокий уровень оксида углерода.

CAB объяснил это как результат естественного процесса разложения. Однако военный патологоанатом оспорил это заключение, настаивая на том, что причиной могла быть внутренняя авария — пожар или взрыв, произошедшие до падения.

Пилоты Pan American Airways в кабине Boeing 747 в лондонском аэропорту Хитроу 22 января 1970 года после первого коммерческого полета Фото: AFP

Молчание в эфире и "неслышимый" сигнал бедствия

Одним из самых озадачивающих аспектов трагедии стало отсутствие сигнала бедствия. По данным CAB, авиалайнер не передал ни одного радиосообщения в момент катастрофы. Тем не менее, спустя годы бывшие сотрудники Pan Am и независимые эксперты заявили о возможном наличии искаженного сигнала SOS, записанного ARINC (Aeronautical Radio Inc.) в момент прохождения самолета через "точку невозврата" над Тихим океаном.

31 марта 1977 года: Масса обломков на взлетно-посадочной полосе аэропорта Санта-Крус, Тенерифе Фото: Central Press

Дополнительную путаницу внес тот факт, что приемная станция в Гонолулу оказалась вне зоны действия в критический момент. Записи связи были отправлены в Bell Labs и позже — в Dictaphone Corporation, где спустя годы специалисты якобы расшифровали слабый сигнал "Mayday" и неразборчивую фразу "четыре-четыре" — возможную ссылку на номер рейса 944.

Загадка, которая так и не получила финала

Несмотря на множество экспертиз, 16 часов допросов и десятки проанализированных документов, CAB официально прекратил расследование 17 января, не сумев установить точную причину катастрофы.

Даже спустя десятилетия версия о "естественных причинах" сталкивается с подозрениями о технической неисправности, взрыве или даже внешнем вмешательстве — от метеоритного удара до самых фантастических гипотез.

Издание отмечает, что сегодня "Romance of the Skies" остается символом одной из самых странных и необъяснимых трагедий в истории гражданской авиации.

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