Врезался в автобус: самолет разбился на оживленной улице в бразильском Сан-Паулу (видео)

Предварительно, на месте крушения было найдено два тела. В автобусе пассажиров не было.

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Небольшой самолет потерпел крушение на оживленной улице в городе Сан-Паулу в Бразилии, неподалеку от аэропорта Конгоньяс. Самолет разбился сразу после взлета, врезавшись в автобус. Авария произошла около 7 утра. Об этом сообщает El Confidencial.

Авиакатастрофа в Сан-Паулу, Бразилия. Самолет врезался в автобус

По предварительным данным, на борту было восемь человек, некоторые СМИ сообщают только двух: пилоте и единственном пассажире, владельце самолета. Адвокат Марсио Лузада Карпена купил самолет Beechcraft King Air F90 и это был его первый полет.

Свидетели рассказывают, что самолет взлетел, но так и не смог набрать высоту. Он с трудом перевалил через холм и врезался в автобус и автомобили на оживленном перекрестке. Полиция сообщает, что пилот хотел совершить аварийную посадку.

Пока сообщают о двух погибших: пилоте и пассажире. Еще два человека пострадали: водитель автобуса и мотоциклист, который проезжал мимо. В автобусе не было пассажиров.

Автобус горит после того, как в него врезался самолет

Сейчас на месте работают спасатели и полиция. А в соцсетях публикуют видео пылающего самолета и горящего топлива, разлитого по шоссе.

Напомним, это уже вторая авиакатастрофа за сегодня. На Аляске, США, пропал небольшой самолет с 10 людьми на борту. Его поиски продолжаются уже несколько часов.

Днем ранее в Италии из-за тумана разбился частный вертолет. Погиб наследник колбасной империи Лоренцо Рованьяти, который летел из Милана в семейную резиденцию, замок Кастельгуэльфо.

А 30 января военный вертолет столкнулся с пассажирским самолетом над рекой Потомак в Вашингтоне, США. Все кто были на борту – погибли.