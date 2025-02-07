Врізався в автобус: літак розбився на жвавій вулиці в бразильському Сан-Паулу (відео)

Попередньо, на місці аварії було знайдено два тіла. В автобусі пасажирів не було.

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Невеликий літак зазнав аварії на жвавій вулиці в місті Сан-Паулу в Бразилії, неподалік від аеропорту Конгоньяс. Літак розбився відразу після зльоту, врізавшись в автобус. Аварія сталася близько 7 ранку. Про це повідомляє El Confidencial.

Авіакатастрофа в Сан-Паулу, Бразилія. Літак врізався в автобус

За попередніми даними, на борту було вісім осіб, деякі ЗМІ повідомляють тільки про двох: пілота і єдиного пасажира, власника літака. Адвокат Марсіо Лузада Карпена купив літак Beechcraft King Air F90 і це був його перший політ.

Свідки розповідають, що літак злетів, але так і не зміг набрати висоту. Він насилу перевалив через пагорб і врізався в автобус і автомобілі на жвавому перехресті. Поліція повідомляє, що пілот хотів здійснити аварійну посадку.

Поки що повідомляють про двох загиблих: пілота і пасажира. Ще двоє людей постраждали: водій автобуса і мотоцикліст, який проїжджав повз. В автобусі не було пасажирів.

Автобус горить після того, як у нього врізався літак

Нині на місці працюють рятувальники та поліція. А в соцмережах публікують відео літака, що палає, і палаючого пального, розлитого по шосе.

Нагадаємо, це вже друга авіакатастрофа за сьогодні. На Алясці, США, зник невеликий літак із 10 людьми на борту. Його пошуки тривають уже кілька годин.

Днем раніше в Італії через туман розбився приватний вертоліт. Загинув спадкоємець ковбасної імперії Лоренцо Рованьяті, який летів із Мілана до сімейної резиденції, замку Кастельгуельфо.

А 30 січня військовий вертоліт зіткнувся з пасажирським літаком над річкою Потомак у Вашингтоні, США. Усі хто були на борту — загинули.