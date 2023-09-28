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"Маємо працювати разом": Україна увійшла до складу Ради керуючих МАГАТЕ, — Зеленський

Артем Кальниченко
Фото: Офіс президента | Володимир Зеленський і Рафеель Гроссі

За словами президента, Україна залишається надійним міжнародним партнером у сфері атомної енергетики. Необхідно покласти край усім видам ядерного шантажу, які Росія намагається зробити нормою.

Україна увійшла до складу Ради керуючих МАГАТЕ на 2023-2025 роки. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у себе в X (раніше Twitter).

"Я дякую кожній країні, яка підтримала нашу заявку", — зазначив глава держави.

За словами Зеленського, Україна залишається надійним міжнародним партнером у сфері атомної енергетики. Країна продовжуватиме докладати зусиль для посилення важливої ролі МАГАТЕ та зміцнення ядерної безпеки і захищеності.

"Ми всі повинні працювати разом — усі у світі, хто цінує безпеку, — щоб покласти край усім видам ядерного шантажу, які Росія намагається зробити нормою", — заявив президент.

Він зазначив, що ядерна та радіаційна безпека має бути гарантована.

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Що таке Рада керуючих МАГАТЕ

Як ідеться на сайті МАГАТЕ, це один із двох керівних органів поряд зі щорічною Генеральною конференцією держав — членів. Рада розглядає фінансові відомості, програму і бюджет МАГАТЕ і виносить щодо них рекомендації Генеральній конференції. Рада зазвичай збирається п'ять разів на рік. н розглядає заяви про прийом у члени Агентства, затверджує угоди про гарантії та публікує норми безпеки.

Нагадаємо, що Greenpeace повідомляв, що МАГАТЕ приховує правду про безпеку на Запорізькій АЕС. У звіті зазначили, попри те, що ядерна криза продовжує загострюватися, МАГАТЕ не надає необхідного рівня аналізу російських військових операцій на місці.