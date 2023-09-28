"Маємо працювати разом": Україна увійшла до складу Ради керуючих МАГАТЕ, — Зеленський

За словами президента, Україна залишається надійним міжнародним партнером у сфері атомної енергетики. Необхідно покласти край усім видам ядерного шантажу, які Росія намагається зробити нормою.

Україна увійшла до складу Ради керуючих МАГАТЕ на 2023-2025 роки. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у себе в X (раніше Twitter).

"Я дякую кожній країні, яка підтримала нашу заявку", — зазначив глава держави.

За словами Зеленського, Україна залишається надійним міжнародним партнером у сфері атомної енергетики. Країна продовжуватиме докладати зусиль для посилення важливої ролі МАГАТЕ та зміцнення ядерної безпеки і захищеності.

"Ми всі повинні працювати разом — усі у світі, хто цінує безпеку, — щоб покласти край усім видам ядерного шантажу, які Росія намагається зробити нормою", — заявив президент.

Він зазначив, що ядерна та радіаційна безпека має бути гарантована.

Що таке Рада керуючих МАГАТЕ

Як ідеться на сайті МАГАТЕ, це один із двох керівних органів поряд зі щорічною Генеральною конференцією держав — членів. Рада розглядає фінансові відомості, програму і бюджет МАГАТЕ і виносить щодо них рекомендації Генеральній конференції. Рада зазвичай збирається п'ять разів на рік. н розглядає заяви про прийом у члени Агентства, затверджує угоди про гарантії та публікує норми безпеки.

Нагадаємо, що Greenpeace повідомляв, що МАГАТЕ приховує правду про безпеку на Запорізькій АЕС. У звіті зазначили, попри те, що ядерна криза продовжує загострюватися, МАГАТЕ не надає необхідного рівня аналізу російських військових операцій на місці.