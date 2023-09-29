Обіцяла "зв'язок" з чоловіком: на Прикарпатті "провидиця" видурила у жінки 41 тисячу

Одного дня українка взяла слухавку та почула голос незнайомки, яка обіцяла допомогти з пошуком зниклого безвісти військового. Жінка погодилася, але скоро на зв’язок перестала виходити й сама "ясновидиця".

Українська псевдоясновидиця видурила у клієнтки гроші та ювелірні прикраси, пообіцявши знайти її коханого-військовослужбовця. Деталями справи поділилась пресслужба поліції Івано-Франківської області.

29-річна мешканка Коломийського району розповіла, що їй зателефонувала незнайома жінка та представилась ясновидицею. Вона заявила, що щось знає про чоловіка потерпілої — військового, який не виходить на зв’язок та вважається зниклим безвісти.

Жінка повірила "провидиці" та замовила у неї послуги з передбачення майбутнього. Впродовж наступних двох тижнів аферистка виманювала у неї гроші. Загалом клієнтка переказала на рахунок незнайомки 41 тисячу гривень.

Більш того, "ясновидиця" попросила клієнтку відправити поштою ювелірні прикраси, одяг та інші речі. Вона пояснила, що це потрібно для проведення "ритуалу".

Проте "зв’язку" зі зниклим чоловіком постраждала так і не дочекалась, адже, отримавши гроші та посилку, аферистка перестала виходити на зв’язок.

У поліції порушили справу за статтею про шахрайство та розпочали розслідування. Нині правоохоронці розшукують "провидицю".

Нагадаємо, на Полтавщини чоловік покусав правоохоронця, який намагався його затримати. Пізніше він визнав провину та уклав з постраждалим угоду про примирення. Суд призначив йому іспитовий строк на рік.

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