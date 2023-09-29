Щоб знизити напругу: в Україні пропонують скасувати вечірню та заочну форми навчання

Народні депутати впевнені, що заклади вищої освіти здобули достатній досвід дистанційного навчання. Тому зможуть замінити ним заочну та вечірню форми здобуття знань.

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, спрямований на внесення деяких змін у процедуру державної підсумкової атестації та вступну кампанію у 2024 році. Народні обранці пропонують скасувати для деяких категорії здобувачів заочну та вечірню форми навчання. При цьому обґрунтовують, що таким чином хотіли б зменшити соціальну напругу, яка панує в суспільстві. Текст законопроєкту викладений на порталі українського парламенту — в деталях розібрався Фокус.

У тексті законопроєкту №10092 від 27.09.2023 вказано, що планують внести зміни у Закон України "Про вищу освіту". Зокрема, ідеться про внесення змін в підпункти 23 та 24 пункту 2 розділу XV "Прикінцевих положень".

Народні обранці пропонують у 2024 році скасувати вступ на заочну і денну форми навчання для вступників на бакалаврат та магістратуру.

Також є ще одна новація: скасують вступ на молодшого бакалавра.

Текст законопроєкту №10092 від 27.09.2023 Фото: Верховна Рада

Вища освіта в Україні: деталі

У законопроєкті також вказують, що вступ до закладів вищої освіти буде проводити на основі результатів ЗНО 2021 та вступних іспитів 2022-2024 рр., проведених з використанням технологій ЗНО.

У пояснювальній записці обґрунтовують пропозицію щодо низки новацій, про які ідеться у законопроєкті №10092. Вказується, що навчальним закладам краще розвивати натомість дистанційну форму освіти — а такий досвід у них вже є, наголосили автори документа.

Крім того, на думку нардепів, це "оптимізує контингент студентів" та "оптимізує структуру набору". Також вони впевнені, що новації не потребуватимуть додаткових витрат з державного бюджету та "знизять соціальну напругу в суспільстві".

Авторами законопроєкт є 14 народних депутатів. Серед ініціаторів — очільник Комітету ВРУ з питань освіти, науки та інновацій Сергій Байбак.

Сторінка законопроєкту №10092 від 27.09.2023 Фото: Верховна Рада

На сторінках у соцмережах Байбака наразі немає коментарів щодо скасування вечірньої та заочних форм навчання. Один з його крайніх дописів в Telegram стосується порядку складання НМТ у 2024 році.

На сторінці Facebook міністра освіти Оксена Лісового крайній допис стосується методики викладання предмета "Захист Вітчизни".

Нардепка від партії "Голос" Наталя Піпа, яка є одним зі співавторів законопроєкту, у крайньому дописі вітає працівників освітньої сфери з їхнім свято. Також вона поширила посилання на сторінку законопроєкту — анонсувала, що незабаром Верховна Рада прийме відповідне рішення.

Зазначимо, після початку загальної мобілізації, оголошеної у зв'язку з вторгнення РФ, в Україні зауважили значне зростання кількості бажаючи здобути вищу освіту. Зокрема, зросла кількість чоловіків, які вступають на контракт для здобуття другої вищої освіти, до магістратури чи аспірантури. Як свідчить інфографіка, особливо яскраво видно, що подібна тенденція відзначається у західних та північно-східних областях.

Нагадуємо, секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Міністерство освіти України має проаналізувати контингент чоловіків, які вирішили здобути другу вищу освіту. Між тим юристи прогнозують, що зміняться правила відстрочки від мобілізації для студентів, яким більше 30 років.