"Якщо дуже багато працювати": посол ЄС назвала реалістичний термін вступу України до блоку

За словами голови представництва ЄС в Україні Катаріни Матернової, Україні потрібно підтримувати темпи реформ, однак і сам блок має бути готовий приймати нові країни.

Якщо Україна продовжить проводити реформи, то зможе вступити до Європейського Союзу у 2030-му році. Про це повідомила голова представництва Євросоюзу в Україні Катаріна Матернова в інтерв'ю "Європейській правді".

За словами Матернової, в Україні час іде зовсім інакше. У цьому вона намагається переконати всіх у Брюсселі.

"Те, що в інших місцях займає місяці, тут може статися через кілька тижнів або днів", — сказала вона.

Також Матернова зазначила, що 2030-й рік — це реалістичний термін.

"Він можливий, якщо дуже багато працювати. Вам треба підтримувати темп реформ", — заявила дипломатка.

Вона також сказала, що для цього потрібні реформи, інституційні та політичні зміни в самому Євросоюзі. Блок має бути готовий до розширення. У випадку України важливу роль відіграє геополітика.

"Без змін у системі голосування та ухвалення рішень, кількість членів ЄС не може розширюватися до нескінченності", — сказала вона.

Катаріна Матернова про вступ України до ЄС

Нагадаємо, що ЗМІ 29 вересня повідомили, що війна в Україні стала вагомою причиною для розширення Євросоюзу. За словами журналістів, Брюссель більше не може дозволити собі "тягнути за собою" 9 потенційних членів, включно з Україною, залишаючи їх у "сірій зоні".