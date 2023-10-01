Погано відгукувалися про Росію: у Криму чоловік забив до смерті літніх українців, — ЗМІ

Підозрюваному не сподобалося, що подружня пара відкрито говорила про анексію Криму Росією, і він забив людей битою, сховавши їхні тіла в цокольному поверсі будинку.

У Ялті 60-річний чоловік убив подружню пару з Дніпропетровської області через те, що українці критикували Росію. Про інцидент у неділю, 1 жовтня, повідомило російське медіа Baza.

За інформацією ЗМІ, вбивство сталося ще в п'ятницю, 29 жовтня. Чоловік прийшов до будинку подружжя — 66-річного Володимира і 58-річної Вікторії — на Гірській вулиці рано вранці та забив людей битою. Тіла підозрюваний сховав на цокольному поверсі, а сам почав обшукувати будинок своїх жертв. Журналісти не повідомляють, чи взяв чоловік щось із матеріальних цінностей господарів. Однак відомо, що він навіщось порвав документи подружньої пари.

Убитих виявили тільки через добу. Друг сім'ї занепокоївся, що Володимир і Вікторія не виходять на зв'язок, і викликав у будинок літньої пари поліцію. Вони й виявили тіла. Спочатку під підозру потрапив найманий працівник, на ім'я Руслан, який раніше працював у подружжя.

Однак через деякий час з'ясувалося, що українців убив 60-річний місцевий житель, на ім'я Шавкат. Після розправи над чоловіком і дружиною він виїхав із Ялти в село Веселе під Судаком і вирішив там перечекати деякий час. Однак його все одно вирахували та затримали поліцейські. На допиті підозрюваний розповів, що вбив людей на політичному ґрунті.

"Вони приїхали з Дніпропетровської області й постійно висловлювалися про те, що взагалі-то Крим належить Україні. У якийсь момент я не витримав і вирішив убити їх", — сказав силовикам Шавкат.

Старший помічник керівника ДСУ СК РФ по Криму і Севастополю Ольга Постнова уточнила, що підозрюваний якийсь час працював у своїх жертв: доглядав за гостьовим будиночком убитого подружжя. На чоловіка вже завели кримінальну справу за фактом подвійного вбивства.

Нагадаємо, на початку вересня 2022 року стало відомо, що в Ялті російський військовий жорстоко вбив чоловіка. Журналісти встановили, що обидва підозрюваних у жорстокому вбивстві — російські військові. Одного з них поліцейські відпустили прямо з відділу і знову затримали тільки після того, як жителі Ялти на знак протесту перекрили вулицю.

А в серпні того ж року російський окупант заявив журналістам про вбивство мирного українця. Російському виданню вдалося ідентифікувати росіян, які лютували в селі під Києвом. Один із них зізнався у скоєних злочинах і попросив покарати його командирів.