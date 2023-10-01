Попри комендантську годину: в Києві клуб продовжує працювати вночі, – УП (відео)

Один з київських закладів працював після початку комендантської години. Журналіст заявив, що поліцейські відмовились приїхати на виклик та погрожували військкоматом. Сьогодні у поліції відрапортували про складання адмінпротоколу на адміністраторку закладу.

В центрі Києва працює один із закладів попри комендантську годину. Поліцейські відмовились перевіряти факт роботи. Про це повідомляє журналіст Української правди Михайло Ткач у фейсбуці.

Заклад Boho Club, за даними журналістів, вже не перший місяць працює під час комендантської години у Києві. У столиці комендантська триває з 00:00 до 5:00. Журналіст прибув на місце, щоб переконатись у вірності інформації. Виявилось, що заклад дійсно працює й біля нього видно машини, а за словами Ткача, всередині гучно грає музика та є відвідувачі.

"Питання в тому, що вже два екіпажі поліції відмовилось перевіряти, чи працює це місце, чи ні. Двадцять людей стояло біля входу в клуб вже після комендантської", — каже Ткач.

Окрім цього поки в поліції не дізнались, що їм дзвонять журналісти, вони погрожували викликати представників військкомату. Також журналіст задається питанням, чи є в Києві поліцейські, які б могли зафіксувати порушення й чому заклад Boho club може працювати, а інші київські заклади — ні. В самому дописі у фейсбук Ткач написав, що поліцейські так і не встановили факт роботи закладу посилаючись на зайнятість й наявність інших важливих викликів.

Реакція київської Поліції

На сторінці "Поліція Києва" у фейсбуці зʼявилось відео, на якому правоохоронці навідуються до одного із закладів Печерського району. Судячи з кадрів, мова йде про Boho club, про який повідомляв Михайло Ткач.

"До поліції надійшло повідомлення від представника ЗМІ про роботу одного із закладів на вулиці Федорова. В подальшому відповідні відеоматеріали були оприлюднені в соцмережах. Нагадаємо, що згідно Рішення ради оборони міста Києва закладам громадського харчування дозволено працювати до 23.00 години", — написали поліцейські.

Окрім цього на адміністраторку закладу склали адмінпротокол за статтею 156 Кодеку України про адміністративні правопорушення. Передбачається штраф від 6800 до 13 600 тисяч гривень. Також правоохоронці провели превентивну роботу із працівниками закладу.

Реакція закладу

Додамо, на офіційних сторінках закладу в соціальних мережах, про який йдеться у відео, вказано, що він працює до 23:00. Наразі там не було реакції на відео журналіста.

Час роботи Boho club

Нагадаємо, 30 вересня у Києві з'явилось відео, як блогерка їздила містом під час комендантської години. Блогерка вже не перший раз була спіймана на тому, що вона їздить Києвом вночі, бо має спецперепустку.