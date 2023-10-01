Нацбанк ввів в обіг пам'ятні монети "Український борщ" (фото, відео)

Національний банк ввів в обіг пам'ятні монети із зображенням українського борщу. Одна з монет виготовлена з дорогоцінного металу.

Національний банк України ввів в обіг дві монети номіналом п'ять і десять гривень, які присвячені українській національній страві. Вони так і називаються "Український борщ". Монети розміщені в каталозі нумізматичної продукції. Про це НБУ повідомив 29 вересня.

Срібна монета номіналом 10 гривень випущена накладом 2500 штук, має діаметр 38,6 мм, масу дорогоцінного металу (срібла) в чистоті — 31,1 грама.

Аверс монети "Український борщ", номінал 10 гривень Фото: НБУ

Реверс монети "Український борщ" Фото: НБУ

Монета номіналом 5 гривень виготовлена з нейзильберу, випущена накладом 75000 штук, має діаметр 35 мм, маса — 16,54 грама.

Аверс монети "Український борщ", номінал 5 гривень Фото: НБУ

Реверс монети "Український борщ" Фото: НБУ

Дизайн монет розробив художник Микола Кочубей, а скульптором виступив Володимир Атаманчук.

Опис монет "Український борщ"

На аверсі монети угорі розміщено малий державний Герб України, ліворуч і праворуч від якого написи півколом: УКРАЇНА, рік карбування монети — 2023; номінал монети — 10 або 5 гривень; у центрі зображено господиню під час приготування українського борщу на тлі печі, яка символізує безперервність життя народу, тепло, затишок і благополуччя. Монета прикрашена орнаментом за трипільським мотивом.

На реверсі монет розміщено стилізовану композицію, сповнену традиційного українського колориту та побуту: у центрі зображено тарілку з борщем, наче "бурхливе озеро" символізує глибинну українську культуру та традиції, напис "Борщ".

Нагадаємо, 11 липня 2022 року в НБУ презентували першу пам'ятну монету, введену в обіг під час війни, — "В єдності — сила" номіналом 10 гривень зі срібла 925 проби та 5 гривень із нейзильберу.

1 червня 2023 року Нацбанк представив нову монету, яка присвячена українським дітям "Народжений в Україні". Вона має два варіанти — зі срібла та нейзильберу. Номінал обох монет — 5 гривень.