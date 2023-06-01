Нацбанк випустив нову монету "Народжений в Україні": як вона виглядає

Пам'ятні монети можна буде купити з 5 червня в інтернет-магазині НБУ, а також банках-дистриб'юторах: Укргазбанк, Радабанк, Таскомбанк, Приватбанк.

Related video

У четвер, 1 червня, Національний банк України (НБУ) представив нову монету, присвячену українським дітям. Презентація відбулася у Міжнародний день захисту дітей під час конференції "UA: Війна. Недоспівана колискова", повідомляє регулятор.

Що символізує монета

"Для кожної нації діти – це скарб та майбутнє. Саме про це ми думали, створюючи наші нові пам'ятні монети. Це – наша присвята українським дітям, не лише тим, які вже народилися, а й майбутнім поколінням, які ще народяться у вільній та незалежній Україні", – розповів заступник голови НБУ Олексій Шабан.

Чиновник зазначив, що багатьох українських дітей російські окупанти позбавили щасливого дитинства, батьківського дому та найдорожчих людей. Тому зараз Україна бореться за право дітей жити на рідній землі та говорити українською мовою.

Як виглядає монета

Монета "Народжений в Україні" має два варіанти, вони виготовлені зі срібла та нейзильберу. Номінал обох монет – 5 гривень.

На аверсі зображена картина, наповнена народним колоритом, "Колискова" — батьківський будинок в оточенні мальв та рушників, який символізує домівку, колискову та продовження роду.

На реверсі – картина "Зв'язок". На тлі стилізованого всесвіту малюк-космонавт, який нерозривно пов'язаний пуповиною з матір'ю-Україною.

Обидві картини, використані в ескізах, належать пензлю відомого українського художника Олега Шупляка. Скульптори: Анатолій Дем'яненко, Володимир Атаманчук.

Маса дорогоцінного металу складає 15,55 г.

Коли та де можна купити монети

Пам'ятні монети можна придбати з 5 червня в інтернет-магазині НБУ, а також у банках-дистриб'юторах: Укргазбанк, Радабанк, Таскомбанк, Приватбанк.

Тираж срібних монет – 5 тисяч штук, із нейзильберу – 75 тисяч штук. Монети у сувенірній упаковці.

Нагадаємо, 3 жовтня 2022 року пам'ятні монети України поповнилися черговим цінним екземпляром – пам'ятною монетою на честь Сил територіальної оборони ЗСУ. Її номінал – 10 гривень.

У тому ж місяці регулятор повідомив, що з 1 січня поступово вилучатиме з обігу старі грошові банкноти номіналами 5, 10, 20 та 100 гривень зразків 2003 – 2007 років.