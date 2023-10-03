На Київщині чоловік зруйнував гніздо шершнів і поплатився життям, — поліція (фото)

Місцевий житель спиляв дерево всередині якого було кубло шершнів. Комахи його атакували.

У Київській області шершні до смерті закусали чоловіка. Він помер на місці. Про це повідомляє поліція Київщини.

Інцидент стався 2 жовтня села Антонів на Київщині. Місцевий житель вирішив спиляти дерево біля водойми.

Розпилюючи стовбур вже після падіння дерева, він наткнувся на гніздо шершнів. Комахи розлютилися і атакували 55-річного чоловіка. Від численних укусів постраждалий помер на місці.

У поліції закликали громадян у разі виявлення кубл з небезпечними комахами телефонувати рятувальникам за номерами спецліній "101" або "112" для їх знешкодження.

Нагадаємо, що в селищі Диканька Полтавської області чоловік покусав правоохоронця під час затримання. В результаті чого правоохоронець отримав легкі тілесні ушкодження у вигляді синців та укушених ран.

Раніше повідомлялося, що у селі Карпівці Хмельницької області зелена мавпа втекла з вольєра та покусала дитину.