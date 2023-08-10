На Одещині алабай загриз 39-річну жінку: подробиці від поліції

Аби підступитися до потерпілої правоохоронцям, які прибули на виклик, довелося застрелити пса.

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У селі Табаки Болградського району Одеської області стався трагічний випадок. Домашній пес породи алабай до смерті загриз свою хазяйку. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Одеській області.

Трагедія сталася 9 серпня. Попередньо встановлено, що 39-річна жінка приїхала з міста у село на дачу нагодувати своїх собак. Тварин власники тримали на прив'язі. Усі собаки були на ціпку, крім алабая.

Щойно господиня зайшла у двір, як пес на неї накинувся.

Сусіди викликали на місце події правоохоронців та медиків. Поліцейські змушені були застрелили алабая, оскільки той не давав наблизитися до потерпілої та становив загрозу для життя оточуючих.

Швидка допомога жінці вже, на жаль, не знадобилася, вона загинула від отриманих ран до приїзду медиків.

"За фактом загибелі жінки слідчими розпочато провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою "нещасний випадок". Триває слідство. Встановлюються повні обставини події", — повідомили у пресслужбі поліції.

Нагадаємо, що у Києві ротвейлер загриз художника-сюрреаліста Анатолія Казанського. Швидка допомога застала чоловіка живим. Помер він у лікарні від втрати крові.

Раніше повідомлялося, що у Чернігівській області тигр загриз чоловіка, який хотів його погодувати. Трагедія сталася в Менському зоопарку.