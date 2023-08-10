В Одесской области алабай загрыз 39-летнюю женщину: подробности от полиции

Чтобы подступиться к потерпевшей правоохранителям, прибывшим на вызов, пришлось застрелить пса.

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В селе Табаки Болградского района Одесской области произошел трагический случай. Домашний пес породы алабай до смерти загрыз свою хозяйку. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Одесской области.

Трагедия произошла 9 августа. Предварительно установлено, что 39-летняя женщина приехала из города в село на дачу накормить своих собак. Животных владельцы держали на привязи. Все собаки были на палке, кроме алабая.

Только хозяйка зашла во двор, как пес на нее набросился.

Соседи вызвали на место происшествия правоохранителей и медиков. Полицейские вынуждены были застрелили алабая, поскольку тот не давал приблизиться к потерпевшей и представлял угрозу для жизни окружающих.

Скорая помощь женщине уже, к сожалению, не понадобилась, она погибла от полученных ран до приезда медиков.

"По факту гибели женщины следователями начато производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай". Продолжается следствие. Устанавливаются полные обстоятельства происшествия", — сообщили в пресс-службе полиции.

Напомним, что в Киеве ротвейлер загрыз художника-сюрреалиста Анатолия Казанского. Скорая помощь застала мужчину живым. Умер он в больнице от потери крови.

Ранее сообщалось, что в Черниговской области тигр загрыз мужчину, который хотел его покормить. Трагедия произошла в Менском зоопарке.