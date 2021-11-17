Разделы
Материалы
Культура

"Собака загрызла художника": 23 года со дня смерти украинского гения сюрреализма

23 года назад погиб известный украинский карикатурист и сюрреалист-график Анатолий Николаевич Казанский. Ему было всего 49 лет. Для его творчества еще наступит ренессанс. Оно "вернется" на Родину. И Казанский займет достойное место в пантеоне украинских гениев, которых и так не зашкаливающее количество.

Константин Рылев
Константин Рылев
редактор отдела "Культура" журнала Фокус
36
Анатолий Казанский, художник график, карикатура,
Анатолий Казанский (справа) и его шарж-автопортрет (слева)

С заголовками "Собака загрызла художника", "Смерть художника от ротвейлера" и т.д. 23 года назад вышли все киевские газеты со снимками агрессивных собачьих морд. Фамилию жертвы не указывали, в милицейских сводках она еще не фигурировала. Только сообщалось, что на утренней пробежке один спортсмен обнаружил в Голосеевском парке мужчину в крови на земле (а уже подмораживало). Возле хозяина находился ротвейлер. При приближении собака рычала и кидалась.

Обнаруживший раненого мужчину человек вызвал милицию. Так как собака не давала подойти милиционерам, ее застрелили. Скорая помощь застала мужчину живым. Скончался он в больнице от потери крови. Одна хорошая журналистка в своем таблоиде подробно описала это экстраординарное происшествие. Но она не знала, кто скрывается в сводке за словом "художник".

Когда выяснилось, что она с ним знакома – неделю не выходила из квартиры: у нее случился нервный срыв. А его в Киеве знали многие – это был известный карикатурист и сюрреалист-график Анатолий Николаевич Казанский. Ему было всего 49 лет.

То, что он гений, знали все – его коллеги-карикатуристы, такие, как титулованный художник Владимир Казанский и вся арт-группа "АРХИГУМ", ученик Анатолия – Игорь Лукьянченко. Вся газета "День" в полном составе, где он работал карикатуристом последние два года жизни, и где я тогда трудился в штате (публицистика на культурную тематику, проза, репортажи, интервью). Потому, что достаточно было поглядеть на любой из его "сюров", где с паутинной тонкостью были прорисованы до 50-ти персонажей, чтобы это понять.

Карикатуры Анатолия Казанского
Карикатуры Анатолия Казанского
Карикатуры Анатолия Казанского
Карикатуры Анатолия Казанского
Фото: Анатолий Казанский
Карикатуры Анатолия Казанского
Карикатуры Анатолия Казанского
Карикатуры Анатолия Казанского
Карикатуры Анатолия Казанского
Карикатуры Анатолия Казанского
Карикатуры Анатолия Казанского
Карикатуры Анатолия Казанского
Карикатуры Анатолия Казанского
Карикатуры Анатолия Казанского
Карикатуры Анатолия Казанского
Карикатуры Анатолия Казанского
Карикатуры Анатолия Казанского
Карикатуры Анатолия Казанского
Карикатуры Анатолия Казанского
Карикатуры Анатолия Казанского
Карикатуры Анатолия Казанского
Карикатуры Анатолия Казанского
Карикатуры Анатолия Казанского
Карикатуры Анатолия Казанского
Карикатуры Анатолия Казанского
Карикатуры Анатолия Казанского
Карикатуры Анатолия Казанского
Карикатуры Анатолия Казанского

За два года работы в соседних помещениях я очень подружился с Анатолием. Рост у него был под метр девяносто. В юности он занимался греблей, а потому у него было худое тело аскета. Внешне он удивительно напоминал вроде бы несовместимые личности: Григория Распутина и Иисуса Христа.

Не буду рассказывать, что именно привело к этой "баскервильской" трагедии (ухо Ван Гога уступает здесь пальму первенства) и почему Казанский оказался в лесу со своей огромной черной собакой, которая уже давно была опасной (после одного инцидента художник уже ходил в контору на предмет усыпления собаки). Ротвейлеры часто теряют контроль, поэтому они запрещены в ряде стран Европы. Пес погрыз огромные ладони Анатолия – у запястий. И это тоже было символично, как для художника.

Гениальность Казанского открылась для меня в полной мере после его смерти, когда я составлял его альбом. Мне пришлось называть многие его рисунки: как и большинство гениальных интуитов, он не слишком дружил со словом. Оказалось, что в каждой его сюрреалистической работе (карикатуры проще по содержанию) заложена система.

Важно
Памяти Виталия Малахова. Современный украинский театр потерял одного из своих отцов-основателей
Памяти Виталия Малахова. Современный украинский театр потерял одного из своих отцов-основателей

Объясню один – "Электрическая цепь тщеславия". Некий крупный чин, у которого медаль на груди в виде розетки, хочет замкнуть на себя цепь. При этом он использует людей: один человек – столб, другой – вилка и т.д. Цепь может разорвать птица-ножницы. Но… внизу электрический чайник, где на крышке отложенные ею яйца. То есть, можно встать на пути диктатора, но ты рискуешь детьми.

Определение таланта как "глубины отпечатка" я дал именно в эссе об Анатолии Казанском в 2000 году, готовя его альбом. Чем более глубокий отпечаток с реальности делает художник (ученый, музыкант), тем гениальнее его работы, чем более плоский, соответственно – бездарней.

Например, как лаконично и круто сделана его карикатура "Аутодафе", когда мужик с факелом поджигает не того, кто на столбе, а неправедный мир вокруг. Один жест – и мир перевернут. Как в стихотворении Маяковского: "Гремит приковано к ногам ядро земного шара".

Позднее, когда я уже создал Систему Вертикали+Горизонтали, то измерял глубину отпечатка 9-ю уровнями. Безусловно, в своих работах Казанский выходил на девятый – метафизический. И я бы с удовольствием прочел о нем лекцию. Но он стал только знаковой фигурой для Украины, не культовой – в его творческое наследие не было вложено достаточно средств. Кроме одного альбома в 2006 году, выпушенного газетой "День" (спасибо Ларисе Ившиной и Анне Шеремет), до сих пор публикующей его карикатуры, – ничего.

Важно
200 лет Достоевскому. Чем интересен украинцам автор "Братьев Карамазовых"
200 лет Достоевскому. Чем интересен украинцам автор "Братьев Карамазовых"

И сейчас – тишина: ни выставок, ни монографий, ни публикаций. Почему? Да потому, что живем мы в стране, где есть три этапа восприятия гения. Первый – скептический: "Гений? Шо?!" Второй –утвердительный: "Шо? Гений!" И третий – обыденный: "Ну, гений. Так и шо?"

Помянем же гениального украинского творца, бесподобного друга и человека – Анатолия Казанского. Мне кажется, для его творчества еще наступит ренессанс. Оно "вернется" на Родину. И Казанский займет достойное место в пантеоне украинских гениев, которых и так не зашкаливающее количество.