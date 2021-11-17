"Собака загрызла художника": 23 года со дня смерти украинского гения сюрреализма

С заголовками "Собака загрызла художника", "Смерть художника от ротвейлера" и т.д. 23 года назад вышли все киевские газеты со снимками агрессивных собачьих морд. Фамилию жертвы не указывали, в милицейских сводках она еще не фигурировала. Только сообщалось, что на утренней пробежке один спортсмен обнаружил в Голосеевском парке мужчину в крови на земле (а уже подмораживало). Возле хозяина находился ротвейлер. При приближении собака рычала и кидалась.

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Обнаруживший раненого мужчину человек вызвал милицию. Так как собака не давала подойти милиционерам, ее застрелили. Скорая помощь застала мужчину живым. Скончался он в больнице от потери крови. Одна хорошая журналистка в своем таблоиде подробно описала это экстраординарное происшествие. Но она не знала, кто скрывается в сводке за словом "художник".

Когда выяснилось, что она с ним знакома – неделю не выходила из квартиры: у нее случился нервный срыв. А его в Киеве знали многие – это был известный карикатурист и сюрреалист-график Анатолий Николаевич Казанский. Ему было всего 49 лет.

То, что он гений, знали все – его коллеги-карикатуристы, такие, как титулованный художник Владимир Казанский и вся арт-группа "АРХИГУМ", ученик Анатолия – Игорь Лукьянченко. Вся газета "День" в полном составе, где он работал карикатуристом последние два года жизни, и где я тогда трудился в штате (публицистика на культурную тематику, проза, репортажи, интервью). Потому, что достаточно было поглядеть на любой из его "сюров", где с паутинной тонкостью были прорисованы до 50-ти персонажей, чтобы это понять.

[ + – ] Карикатуры Анатолия Казанского [ + – ] Карикатуры Анатолия Казанского Фото: Анатолий Казанский [ + – ] Карикатуры Анатолия Казанского [ + – ] Карикатуры Анатолия Казанского [ + – ] Карикатуры Анатолия Казанского [ + – ] Карикатуры Анатолия Казанского [ + – ] Карикатуры Анатолия Казанского [ + – ] Карикатуры Анатолия Казанского [ + – ] Карикатуры Анатолия Казанского

За два года работы в соседних помещениях я очень подружился с Анатолием. Рост у него был под метр девяносто. В юности он занимался греблей, а потому у него было худое тело аскета. Внешне он удивительно напоминал вроде бы несовместимые личности: Григория Распутина и Иисуса Христа.

Не буду рассказывать, что именно привело к этой "баскервильской" трагедии (ухо Ван Гога уступает здесь пальму первенства) и почему Казанский оказался в лесу со своей огромной черной собакой, которая уже давно была опасной (после одного инцидента художник уже ходил в контору на предмет усыпления собаки). Ротвейлеры часто теряют контроль, поэтому они запрещены в ряде стран Европы. Пес погрыз огромные ладони Анатолия – у запястий. И это тоже было символично, как для художника.

Гениальность Казанского открылась для меня в полной мере после его смерти, когда я составлял его альбом. Мне пришлось называть многие его рисунки: как и большинство гениальных интуитов, он не слишком дружил со словом. Оказалось, что в каждой его сюрреалистической работе (карикатуры проще по содержанию) заложена система.

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Объясню один – "Электрическая цепь тщеславия". Некий крупный чин, у которого медаль на груди в виде розетки, хочет замкнуть на себя цепь. При этом он использует людей: один человек – столб, другой – вилка и т.д. Цепь может разорвать птица-ножницы. Но… внизу электрический чайник, где на крышке отложенные ею яйца. То есть, можно встать на пути диктатора, но ты рискуешь детьми.

Определение таланта как "глубины отпечатка" я дал именно в эссе об Анатолии Казанском в 2000 году, готовя его альбом. Чем более глубокий отпечаток с реальности делает художник (ученый, музыкант), тем гениальнее его работы, чем более плоский, соответственно – бездарней.

Например, как лаконично и круто сделана его карикатура "Аутодафе", когда мужик с факелом поджигает не того, кто на столбе, а неправедный мир вокруг. Один жест – и мир перевернут. Как в стихотворении Маяковского: "Гремит приковано к ногам ядро земного шара".

Позднее, когда я уже создал Систему Вертикали+Горизонтали, то измерял глубину отпечатка 9-ю уровнями. Безусловно, в своих работах Казанский выходил на девятый – метафизический. И я бы с удовольствием прочел о нем лекцию. Но он стал только знаковой фигурой для Украины, не культовой – в его творческое наследие не было вложено достаточно средств. Кроме одного альбома в 2006 году, выпушенного газетой "День" (спасибо Ларисе Ившиной и Анне Шеремет), до сих пор публикующей его карикатуры, – ничего.

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И сейчас – тишина: ни выставок, ни монографий, ни публикаций. Почему? Да потому, что живем мы в стране, где есть три этапа восприятия гения. Первый – скептический: "Гений? Шо?!" Второй –утвердительный: "Шо? Гений!" И третий – обыденный: "Ну, гений. Так и шо?"

Помянем же гениального украинского творца, бесподобного друга и человека – Анатолия Казанского. Мне кажется, для его творчества еще наступит ренессанс. Оно "вернется" на Родину. И Казанский займет достойное место в пантеоне украинских гениев, которых и так не зашкаливающее количество.