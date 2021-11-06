Памяти Виталия Малахова. Современный украинский театр потерял одного из своих отцов-основателей

Виталий Малахов вместе с режиссером Дмитрием Богомазовым – чемпион по количеству полученных премий "Киевская пектораль" (украинский театральный "Оскар"), у него их семь.

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Когда в 2016 году, незадолго до открытия нового здания Театра на Подоле (которого он ждал почти 30 лет и которое скоро попадет в скандал как Черный Куб), я брал у Малахова небольшое интервью, вдруг выяснилось, что он поставил первый виденный мной еще в восьмом классе школы спектакль. Это была комедия по Шекспиру "Ночь чудес" ("Сон в летнюю ночь") в киевском Молодежном театре. Билеты были не по разнарядке, их "достала" (как в 1980-е говорили о дефицитных вещах) мама моего приятеля – директор ресторана.

Мы с ним сидели в первом ряду и довольно много хохотали: я и не думал, что у Шекспира, оказывается, так много смешного – это была комедия о любви. И спустя десятки лет после этого первого знакомства с театром мне кажется, что это и было основным кредо Малахова – лирические комедии. Или трагикомедии, но непременно о любви.

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Разумеется, его режиссерский диапазон был широк, но отношения "М" и "Ж" – явно стержневая тема. Вспомним малаховские "многолетние" театральные хиты: "Трактирщица" по Карло Гольдони (тот самый автор "Труффальдино из Бергамо") – про обаятельную хозяйку отеля, влюбляющую в себя мужчин, "Прошлым летом в Чулимске" по Вампилову – о метаниях официантки между кавалерами и "Откуда берутся дети?" по пьесе одессита Анатолия Крыма об отношениях в роддоме восьми будущих мам.

Можно вспомнить в этому ряду и постановку 2019 года по сербскому автору Нушичу — "ОБЭЖ"(Общество эмансипированных белградских женщин), где Малахов остроумно, тонко и по-доброму подтрунивал над феминистками, разрушающими свои семьи ради "общественного блага", где в центре действа – председательница общества, которую играет известная актриса Софья Письман ("Фаина", "Красная королева").

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Самый "долгоиграющий" спектакль Малахова "Трактирщица" идет больше тридцати лет. Главную роль в 1985 году там играла нежно обожаемая Виталием Малаховым его супруга — Ксения. После ее смерти он решил восстановить спектакль, и на главную роль взял свою дочь Дашу (она, помимо театральной деятельности, известна как ведущая кулинарного телешоу и ресторатор). "Когда я надевала мамино платье, испытывала сложные эмоции, — рассказала она мне когда-то. — Но потом привыкла. Партнеры иногда даже называют меня Ксюшей. Сейчас мне это скорее нравится".

Постановка за почти четыре десятилетия претерпела ряд трансформаций: от комедии под итальянское диско до тонкой мелодраматической истории. Но Малахов никогда не был ниспровергателем традиций, скорее он был их продолжателем – его спектаклям в равной степени свойственны юмор и сентиментальность, что характерно для итальянского стиля комедии дель арте, которым буквально пропитаны многие столичные театры.

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Однако Малахов охотно давал "рулить" режиссерам помоложе: в том же Театре на Подоле вышла недавно насыщенная футуристическими штуками инсценировка антиутопии Джорджа Оруэлла "1984".

Какое качество я бы выделил у Малахова? Сердечность. Вокруг него всегда крутились театральные вихри – молодежь, фестивали. Он открывал звезд и выводил их в большой мир. Помимо собственной дочери, у него начинали, например, Маша Ефросинина и звезда "Дизель шоу" Виктория Булитко.

Современный украинский театр потерял одного из своих отцов-основателей, который более 40 лет дарил зрителям массу солнечных эмоций.