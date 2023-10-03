Вмістить тисячі дітей: в Україні відкриють першу підземну школу

Ігор Терехов запевняє, що підземна школа відповідатиме найсучаснішим нормативним вимогам до захисних споруд. А місто не планує скорочувати видатки на освіту.

Влада Харкова хоче побудувати першу в Україні підземну школу, щоб учні мали змогу навчатися навіть під час майже щоденних російських ракетних атак. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

За словами міського голови, ця підземна школа відповідатиме найсучаснішим нормативним вимогам до захисних споруд.

Він наголошує, що таке укриття дасть змогу продовжити безпечне очне навчання тисячам харківських дітей навіть під час ракетних загроз.

Також Терехов запевнив, що місто "ні на гривню" не скоротить видатки на сферу освіти як у 2023 році, так і в 2024-му, попри брак бюджетних коштів.

В Україні побудують першу підземну школу Фото: Харків Times

Навчання в Харківському метро

У Харківському метрополітені окремі приміщення були переобладнані під класи для учнів із 19 міських шкіл.

Відомо, що з 4 вересня майже тисяча дітей розпочали навчання за комбінованою системою, що включає очні уроки в класах, облаштованих на п'яти станціях метро. Навчання в метрополітені відбувається у дві зміни.

"Це тимчасовий захід, тому що ми розуміємо, що нам потрібно будувати за всіма сьогоднішніми вимогами бункери, бомбосховища, які ми почнемо будувати. Уже розробили проєктно-кошторисну документацію", — пояснив мер Харкова Ігор Терехов.

За даними журналістів, на п'яти станціях метро навчатимуться діти з 60 класів. Йдеться про учнів 1-8 класів. У кожному класі буде не більше 20 дітей, загалом у метрополітені навчатимуться понад тисяча школярів.

Протягом тижня діти матимуть 2-3 дні онлайн-навчання та 2-3 дні очне. Перша зміна з 09:00 до 12:00, друга — з 13:00 до 16:00. Уроки триватимуть по 30-45 хвилин. У перервах діти не виходитимуть на вулицю.

Також повідомляється про намір організувати харчування і доставлення ланч-боксів у метро.

Нагажаємо, 22 серпня, директор департаменту науки і освіти Харківської ОДА Олексій Литвинов повідомив, що на Харківщині цьогоріч до першого класу підуть майже 13,5 тисячі дітей. Загалом у регіоні 224,5 тисячі школярів.