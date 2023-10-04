Зробив зауваження через російський шансон: нові подробиці побиття чоловіка на Хмельниччині (відео)

Внаслідок побиття 64-річний чоловік отримав перелом руки, черепно-мозкову травму та численні травми обличчя та складний перелом руки, а його кривбник розгулює містом.

На Хмельниччині у місті Дунаївці любителі "російського шансону" побили чоловіка. Постраждалий і досі перебуває в лікарні, а його кривдник розгулуює містом. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Внаслідок побиття 64-річний чоловік отримав перелом руки, черепно-мозкову травму та численні травми обличчя та складний перелом руки. Після інциденту він перебуває у нейрохірургічному відділенні, а попереду на нього чекає складна операція та тривала реабілітація.

Напад на чоловіка стався перед хвилиною мовчання за загиблими захисниками України та цивільними жертвами війни. Постраждалий Олександр зробив зауваження молодикам, які на всю гучність увімкнули російську музику.

"Люди сиділи пʼянствували і включили російський шансон. Я сидів собі зі сторони спостерігав. Потім подивився на годинник – за пів години мала початися хвилина мовчання за загиблими. Я до них підійшов і сказав: хлопці, таке діло, вимкніть, будь ласка музику, позакривайте двері", – згадує чоловік.

Після зауваження один із молодиків на ім'я Ярослав на нього накинувся з кулаками, а його приятель стояв осторонь і спостерігав за побиттям.

Зʼясувалося, що нападник оселився у Дунаївцях нещодавно, а за словами його сусідів, вже не вперше влаштовує бійки.

Зараз 25-річний Ярослав перебуває під нічним домашнім арештом, а вдень спокійно розгулює містом. Підозру у побитті літньої людини йому оголосили лише за кілька днів.

У місті жителі підтримують Олександра, бо чують російські пісні серед молоді часто. Син потерпілого зараз воює на Херсонщині. Дізнавшись, що батько потрапив до реанімації через свою проукраїнську позицію, взяв відпустку та приїхав до нього в лікарню.

Родина чоловіка обурена, що його кривдника не взяли під варту і він може завдати шкоди ще комусь із містян або втекти й уникнути покарання.

Нагадаємо, що 25 вересня в тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області росіяни побили російського депутата.

Раніше повідомлялося, що на Миколаївщині в частині побили трьох військових. Сержант під час шикування "виховував" підлеглих биткою.