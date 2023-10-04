Правоохоронці у Києві місяцями не помічають ресторан у комендантську годину, – розслідування (відео)

Один із відвідувачів заявив, що у закладі Boho на момент приїзду журналістів перебувало понад 200 людей, які "знають, що їм нічого не буде".

Комендантська година вже півтора року сприймається українським суспільством як обмеження заради загального блага, але для ресторанів та нічних клубів у Києві правоохоронці наче зробили виняток. "Українська Правда" опублікувала на YouTube результати розслідування.

Журналісти з'ясували, що поблизу клубу Boho постійно збираються відвідувачі. Згодом представники видання звернулися до поліцейських та закликали перевірити заклад.

Журналісти звернулися до двох екіпажів поліції з проханням відреагувати на порушення. Правоохоронці відмовилися перевіряти установу, перед якою на той момент зібралася черга з 20 відвідувачів.

Патрульні відмовилися реагувати на звернення громадян. Вони рекомендували телефонувати на 102 та поїхали з місяці події.

"Ви розумієте, що таке виклик чи не розумієте? От й все", – сказав один з поліціянтів журналісту Михайлу Ткачу.

Журналісти підійшли поспілкуватися до відвідувачів, які стояли поруч біля закладу. Один із чоловіків заявив, що їхні дії "нічого не дадуть". Він повідомив, що у закладі перебуває понад 200 людей.

У репортажі можна побачити, що певні особи знаходять способи уникати загальних правил. Вони й надалі нехтують суспільними інтересами на користь приватних, а відповідні державні інстанції не реагують на проблему.

Порушення комендантської години: реакція МВС

Заклади у Києві, як заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко 2 жовтня, приховано впускають клієнтів. Вони роблять це за попереднім записом. Правоохоронці не можуть зайти всередину у разі відсутності ознак порушення. Він зазначив, що поліцейські не ігнорують звернення громадян. У разі порушень "патрулі виїжджають за адресою" та перевіряють відповідні факти. Змусити власників клубу дотримуватися правил їм наразі не виходить.

Нагадаємо, 30 вересня блогерка з ніком ta.samaya.devil знову "каталася" під час комендантської години. Під час комендантської години по Києву рухалася машина, у якій поруч із блогеркою сидів невідомий чоловік. Якщо він має нічну перепустку, то має бути працівником органів влади, або правоохоронцем, або військовим.