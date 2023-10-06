"Це наречена Франкенштейна?": у мережі обговорюють "королеву краси" так званої "ДНР" (фото)

Користувачі, м’яко кажучи, не оцінили зовнішність "королеви". Багатьом вона здалася схожою на низку персонажів з кіно.

У мережі з'явилося відео із мешканкою Донецька Аліною Андрієвською, яку на теренах інтернету прозвали "міс "ДНР". "Королевою" вона називає себе сама в інтерв'ю Кірілу Сіріусу, якого знають як "найкращого та найбільш скандального рієлтора Донецька".

Не всі користувачі розділяють присвоєння цього титулу саме їй, адже зовнішність Аліни по-справжньому вражає.

Фото: instagram.com/koroleva_andrievskaya

Користувачі TikTok, м’яко кажучи, не оцінили зовнішність "королеви" Аліни. Багатьом вона здалася схожою на низку персонажів з кіно та мультфільмів. Зокрема, її порівняли з Обліною – героїнею з дитячого мультфільму "Справжні монстри" та Фреді Крюгером.

У коментарях люди поділилися своїми асоціаціями:

"Красотка) Не дай Бог таку зустріти вночі";

"Залишайся хлопчик з нами, будеш нашим королем";

"Який жах! Скільки не тюнінгуй "Жигуль", до "Мерса" далеко!";

"Фреді Крюгер, це ти?";

"Та її можна знімати у фільмі жахів без гриму";

"Можна інсульт отримати від такої краси!";

"Це наречена Франкенштейна?".

Попри такі обговорення в соцмережах, сама Андрієвська не звертає увагу на все це та активно ділиться контентом. Андрієвська демонструє в соцмережах своє життя в Донецьку. Часто публікує букети квітів.

Фото: instagram.com/koroleva_andrievskaya

Фото: instagram.com/koroleva_andrievskaya

Фото: instagram.com/koroleva_andrievskaya

Складається враження, що Аліна цілком і повністю задоволена своїм виглядом, про що часто нагадує підписникам, публікуючи в Instagram наступні вислови: "Догляд за собою — це не витрати. Це вкладення", "Навіть якщо весь світ буде проти тебе. Ти маєш бути своїм найголовнішим фанатом", "Краса, яку ви бачите у всьому, є відображенням краси у вас", "Не соромся світити, адже ти – сонце", "Секрет любові до себе: ніколи не відкладати себе на потім" і тому подібне.

Хто така Аліна Андрієвська

Аліні 41 рік. Вона називає себе "Мукла". За її словами, вона народилася в Донецьку та все життя не покидає його попри небезпеку. При цьому вона не уточнює, хто саме зробив Донецьк таким. Андрієвська була заміжня та виховує доньку.

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