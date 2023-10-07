"Збиток державі на майже 13 млн гривень": сину Гладковського повідомили про підозру

Слідчі встановили, що ексдиректор "Укрспецекспорту" уклав угоду з компанією, підконтрольною синові колишнього першого заступника секретаря РНБО, про придбання висотомірів за ціною, завищеною майже в сім разів.

У п'ятницю, 6 жовтня, Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомили про підозру колишньому директору "Укрспецекспорту" Павлу Букіну і синові колишнього першого заступника секретаря РНБО Ігорю Гладковському. Про це йдеться на офіційному сайті НАБУ.

Повідомляється, що підозрюваним закидають зловживання службовим становищем, що спричинило збитки державі на майже 13 мільйонів гривень.

За даними слідства, Павло Букін уклав угоду з компанією, підконтрольною Ігорю Гладковському, щодо придбання бортового радіоелектронного обладнання (висотомірів) майже за 450 тисяч доларів. Як зазначають у НАБУ, ціна завищена майже в сім разів.

Слідчі з'ясували, що близько 170 тисяч доларів із цієї суми отримав безпосередньо Ігор Гладковський. В антикорупційному бюро також зазначили, що Павло Букін вживав заходів щодо конспірації, намагаючись приховати факт своєї участі у схемі.

Як зазначають у НАБУ, наразі обидва підозрювані перебувають за межами України. Про підозру їм повідомили в порядку статті 135 КПК України. Тим часом суд також розглядає ще одне кримінальне провадження щодо Ігоря Гладковського.

Нагадаємо, у квітні 2021 року НАБУ оголосило в кримінальний розшук фігуранта гучного скандалу з "Укроборонпромом" Ігоря Гладковського. Він є підозрюваним у нібито одержанні 950 тисяч гривень неправомірної вигоди за те, що вплинув на ухвалення рішення іншої людини.

Невдовзі після цього Олег Гладковський вирішив судитися з Національним антикорупційним бюро України, оскільки вважає, що його сім'ю "переслідують" уже другий рік. За його словами, публікації нібито неправдивих даних з боку НАБУ, які "надаються суспільству у вигляді доконаних фактів" потребують правової оцінки.