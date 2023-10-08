Ніна Матвієнко померла: легендарна виконавиця "Диких гусей" не дожила двох днів до 76-річчя (відео)

Про трагічну звістку стало відомо з публікації доньки Антоніни в соцмережах.

Про смерть народної артистки України Ніни Матвієнко на 75-му році життя повідомила дочка Антоніна, яка опублікувала в соцмережах трагічну звістку зі світлиною співачки. Пост опубліковано в Instagram.

"Мама померла", — йдеться в публікації дочки відомої виконавиці.

Пост з'явився вранці 8 жовтня, а через два дні Ніні Матвієнко виповнилося б 76 років. Однак із днем народження її вітали 10 жовтня, згідно із записом у паспорті, але вона все ж з'явилася на світ 13 числа.

Ніна Матвієнко "Ой, летіли дикі гуси"

У коментарях до посту шанувальники творчості Матвієнко залишали скорботні коментарі.

Співачка Ніна Матвієнко

Матвієнко називали душею української пісні. Основна частина її репертуару — українські народні композиції, проте співачка відома і за межами України.

Ніна Матвієнко "Пісня про матір"

Ніну Матвієнко 1985 року відзначили званням народної артистки Української РСР, за три роки вона стала лауреатом Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка, а 2006 року — Героєм України.

Ніна Матвієнко "Сміються, плачуть солов'ї"

Співачка вела активну гастрольну діяльність, виступала в багатьох країнах світу: Польщі, Фінляндії, Франції, Чехії, Канаді, Мексиці, США. Обіймала посаду професора кафедри музичного мистецтва КНУКіМ.

Нагадаємо, що 20 лютого пішов із життя один із засновників гурту "Мертвий Півень" Любомир Футорський.

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