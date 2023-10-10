Мама займалася городом: двоє немовлят загинули в пожежі на Вінниччині (фото)

Сусід, який вчасно помітив пожежу, врятував чотирьох дітей, але пробратися в охоплену полум'ям віддалену кімнату з двома іншими не зміг.

У селі Верхівка Вінницької області сталася пожежа, в якій загинули двоє дітей віком до року, поки багатодітна мати копала картоплю. Чотирьох інших вдалося врятувати. Про це повідомляє "Канал 24".

Пожежу помітив сусід, який кинувся рятувати дітей, але в підсумку квартира вигоріла повністю.

"Я почув спочатку дитячі крики, а потім виглянув — побачив дим із вікна", — розповів в інтерв'ю журналістам Андрій Хританков.

Андрій Хританков

Він узяв драбину і попрямував до двоповерхового будинку, у якому чотири квартири, але тільки одна була заселена.

За словами чоловіка, він підставив драбину до балкона будинку і побачив двох старших дітей, яким допоміг вибратися. Потім поліз за дворічним малюком, який сидів на підлозі.

Але потрапити у віддалену кімнату, в якій спали двоє немовлят, шести й трьох місяців, не зміг.

Під час пожежі мама копала картоплю

Мати дітей залишила їх на деякий час самих і разом зі старшим сином пішла копати картоплю.

Імовірно, пожежа виникла через дитячі пустощі. Представники ДСНС припускають, що дитина могла гратися із сірниками в одній із кімнат.

Сім'я стояла на обліку в соцслужбі

Сім'я переїхала до Вінницької області торік і нещодавно опинилася на обліку.

Квартира багатодітної матері

"Були в нас до неї претензії, нехай продукти є, але не такі, як це потрібно дітям, щоб було повноцінно", — зазначила голова Служби у справах дітей Копайгородської селищної ради Катерина Костюк.

Катерина Костюк

За її словами, у приміщенні квартири було брудно, речі не були випрані, а останнім часом діти жили без гарячої води.

"Вона їх не купала, не доглядала як потрібно", — сказала Костюк про 39-річну матір.

Голова місцевої ради Людмила Кушнір розповіла, що жінка отримувала допомогу на дітей у розмірі понад 20 тисяч.

Але останнім часом її залишив попередній співмешканець, що "дуже її підкосило", "втратила інтерес до життя", зазначила місцева керівниця.

Врятовані діти переведені в районну лікарню. Вони перенесли стрес, але опіків у них немає.

Після пожежі та загибелі дітей поліція відкрила кримінальне провадження, яке зараз кваліфікують як нещасний випадок. Соцслужби, своєю чергою, шукають нове житло для родини.

Нагадаємо, що під час пожежі на весіллі в Іраку загинули 113 осіб.

Також повідомлялося, що в Чехії випробували безпілотну вантажівку для пожежників.