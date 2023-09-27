Для армії та пожежників: у Чехії почали випробування безпілотної вантажівки (відео)

Вантажівка Tatra Force отримає безпілотну модифікацію. Її планують оснастити автопілотом 3-го рівня, що не потребує втручання водія.

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Tatra проводить тести свого першого безпілотного авто. Вантажівку розробляють для пожежників, армії та роботи в кар'єрах. Про це пише чеський сайт Auto.cz.

Незабаром вантажівка отримає повноцінний автопілот Фото: скриншот/YouTube

Проєкт спільно втілюють у життя Tatra, а також французький виробник автокомпонентів Valeo і лабораторія мобільності Технічного університету міста Острава.

За основу обрано нову Tatra Force Фото: скриншот/YouTube

За основу для безпілотника взяли новий Tatra Force третього покоління у двовісному виконанні, оснащеного 400-сильним турбодизелем Cummims L9 і автоматичною КПП. Крім того, встановлено системи автоматичного гальмування і утримання в смузі.

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На першому етапі в університеті створили для вантажівки систему дистанційного керування за допомогою пульта. Також розроблено системи допомоги під час повороту та зміни смуги руху.

Поступово вантажівка Tatra Force стане повністю автономною — отримає автопілот 3 рівня, здатний працювати без водія. Авто оснастять лідаром (лазерним далекоміром) і сенсорами від Valeo, а також системами контролю швидкості, рульового управління і гальм.

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