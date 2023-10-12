"Розпочнеться холодяка": синоптикиня повідомила, коли чекати погіршення погоди

Українцям варто приготувати теплі речі та парасольки, ідеться у дописі Наталії Діденко. Однак вони ще мають можливість погрітись кілька найближчих днів.

Синоптикиня Наталя Діденко застерегла українців щодо погіршення осінньої погоди, яке станеться за кілька днів. Жінка радить насолоджуватись останніми погожими годинами, оскільки попереду чекають опади та холоди. Свій прогноз Діденко виклала сторінці Facebook.

У дописі вказано, що слід очікувати похолодання, починаючи з 15-16 жовтня 2023 року. Однак у п'ятницю 13 жовтня буде ще порівняно тепло. Зокрема, на більшості території України температура повітря становитиме +14+18 градусів Цельсія. На півдні та заході буде тепліше — +16+22 градуси.

Також варто очікувати опадів у західних, центральних та південних областях, а також на Харківщині: ці регіони перетинатиме атмосферний фронт. Вітер — північно-західний, швидкість вітру стишиться до помірного.

Окрема синоптикиня зупинилась на погоді в Києві. У п'ятницю пройде невеликий дощ, зате у суботу 14 жовтня буде сухо і тепло.

Між тим вже з понеділка українцям варто чекати серйозного похолодання. Щоб це проілюструвати, Діденко опублікувала карту температури повітря. На карті видно, що з 16 жовтня у західних, частині північних та центральних областей, а також в Києві температура впаде до +9 градусів.

Прогноз на 16 жовтня 2023 року - карта погоди Фото: Telegram/Наталка Діденко

Прогноз погоди в Україні на жовтень — деталі

Детальніше прогноз температури та опадів можна побачити на порталі Укргідрометцентру. Згідно з даними державних метеорологів, дощитиме через день: 13 та 15 жовтня. Тоді як температура почне падати з 16 жовтня, а з 17 жовтня вночі будуть заморозки у більшості областей України (окрім південних та східних).

Також Укргідрометцентр опублікував прогноз погоди на найближчі три дні (13-15 жовтня) — підтверджує невелике поступове похолодання, на півдні та сході вночі і вранці буде туман. У 30-денному прогнозі вказано, що середньомісячна очікувана температура — 7-13 градусів, що на півтора градуса вище за норму.

Зазначимо, згідно з планами урядовців, в Україні з 15 жовтня починається опалювальний сезон. Втім місцева влада Києва прийняла рішення у дитсадках включити опалення раніше.

Нагадуємо, у новому осінньо-зимовому сезоні українцям варто очікувати зміни цін на опалення та гарячу воду, зазначено у статті Фокусу. Урядовці прийняли рішення про мораторій на підняття цін на гарячу воду, а витрати компенсуватимуть безпосередньо теплоцентралям.